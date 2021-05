“ Cruzada Renovadora y su relanzamiento en Tucumán ”

El espacio político que a nivel nacional conduce Alfredo Avelin, se relanzo en Tucumán con la presencia online de cientos de dirigentes.

El por ahora espacio político y pronto partido “Cruzada Renovadora Tucumán”, realizo este patriótico 25 de mayo su relanzamiento en la provincia de Tucumán de la mano de sus dirigentes mas destacados, como son su presidente Comisario (R) Juan Ramon Carrillo, el Ing. Gustavo Villagra, Coronel del ejercito (R) Carlos Romero, Josefina de La Rosa, entre otros.

Durante tanto importante evento político, quedo claro a través de la palabra de sus dirigentes que Cruzada Renovadora se funda sobre principios y valores, morales y patrióticos que le impiden transar con la baja política.

Buscando el bien común y el desarrollo de la sociedad con el trabajo y las convicciones firmes, tomando como ejemplo a los grandes próceres de la patria así lo destaco el Cnel Romero.

Asimismo, desde San Juan estuvo conectado el líder de Cruzada Renovadora Nacional Dr. Alfredo Avelin quien reafirmo los dichos de Romero e insto a sus dirigentes en Tucumán a trabajar exaltando los valores de la patria y la familia, y de dar soluciones a los ciudadanos sin fijarse de que color político son.

También se dio a conocer una carta de Principios con los que regirá “ Cruzada Renovadora Tucumán “ que transcribimos a continuación:

COMPROMISO CÍVICO DE CRUZADA RENOVADORA TUCUMÁN

En la Ciudad Histórica de San Miguel de Tucumán a los 25 días del mes de mayo del corriente año y a 211 años de la gesta de la Revolución de mayo de 1810, donde un grupo de patriotas y un pueblo entero decidieron abrazar una Patria libre y soberana, queremos expresarte que NO somos un Partido Político más de lo que ya te han cansado y de muchos que has perdido la confianza. Cada uno de lo que integramos este espacio somos ciudadanos comunes profesionales, empleados, emprendedores, amas de casa, etc. y que también, estamos cansados de que nos mientan y de ver el empobrecimiento del nuestro pueblo, mientras algunos hombres y mujeres de la POLÍTICA se vuelve cada vez más MULTIMILLONARIOS.

Ninguno de nosotros hemos vivido de la POLÍTICA y nuestros dirigentes tienen un promedio de 45 años y con muchas ganas de TRABAJAR. Estamos convencidos, que con esfuerzo, compromiso y lealtad a los principios y valores que abrazamos orgullosos hace más de 60 años de nuestro líder el Doctor Alfredo AVELÍN, los cambios los veremos rápidamente.

Sabemos, como vos, qué la base de una exitosa Plataforma Política es:

La EDUCACIÓN en Valores y Principios MORALES: De esa manera podremos tener buenos docentes para formar hombres y mujeres de bien para la sociedad, con la finalidad que cubran los cargos y funciones necesarios para la gestión. Infraestructura adecuada a los tiempos modernos y salario digno para nuestros docentes.

La SEGURIDAD: Para que todos podamos vivir sin miedo y desarrollar nuestras vidas de la manera más segura posible.

La JUSTICIA: Para que sea los más objetiva posible y dar a cada ciudadano lo justo.

La SALUD: Para que cada ciudadano pueda tener la atención médica necesaria y oportuna para cuidar los más preciado que tiene un ser humano, la vida.

Trabajaremos por LEYES adecuadas y concretas, para que se cumplan. Con políticas concretas, claras y que puedan ser aplicadas a todos los ciudadanos para incluir a TODOS. Gradualmente disminuir el gasto público e incentivar la inversión local y extranjera, para crear genuinas fuentes de trabajo.

Respetar las leyes y compromisos asumidos con sector privado y que ese capital PRIVADO sea la fuente para generar el empleo para nuestra gente y que necesitamos.

Tenemos muy claro que el respeto y el cuidado a la propiedad privada es fundamental en un estado de derecho.

Respetamos el derecho a la VIDA, desde el momento de la concepción y, seremos fieles defensores de este principio fundamental del ser HUMANO, además de hacer respetar lo incorporado en la reforma Constitucional de nuestro País en el año 1994, sobre este tema.

Tenemos la bendición de Dios, fuente de toda razón y Justicia, de vivir en un paraíso territorial con una variedad de climas, que muy pocos países pueden tener y una extensión de más de 9 Millones de Km2. De los cuales 2.780.400 son de suelo y el resto mar y que nos proporcionan: Minería, pesca, petróleo, ganadería, agricultura, reservas de agua dulce, entre otras.

Con el potencial humano y tecnológico podemos producir alimentos y dar de comer a más de 400 millones de personas. Sin perder el rumbo y teniendo en cuenta que hoy estamos muy próximos al 50 % de pobreza en nuestra sociedad. Pocos países del mundo tienen una riqueza natural tan grande, una de las razones por las que nuestras ISLAS MALVINAS, fueron arrebatadas por el Reino Unido.

Lo expresado en el párrafo anterior, nos debe hacer reflexionar sobre el rol de nuestras Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad, y expresar que son una parte importantísima en el cuidado y control de estos recursos mencionados, para llevar a cabo un proyecto de Geopolítica Estratégica en el crecimiento de nuestro País.

También, bregamos por un País que sea un ejemplo en el reciclado de todo lo que consume su sociedad, con la finalidad de tener un medio ambiente limpio y sustentable.

Tenemos la firme convicción de otorgar más derechos y con una clara política inclusiva a las personas con capacidades diferentes en todos los ámbitos donde desarrollen sus actividades.

También, utilizar y aprovechar los recursos eólicos, los recursos hidráulicos y el recurso solar para proporcionar a nuestro país, energía limpia y renovable, para ser un ejemplo en el mundo.

Nosotros por no comprometernos con la Patria, hemos permitido que la POLÍTICA de la mano de personas corruptas, inoperantes y oportunistas nos hayan llevado a esta situación tan grave.

Es por ello, que hemos dejado esa abulia y decidimos comprometernos y demostrarte que podemos venir desde afuera de la política y luego, NO vivir de ella. Con la convicción de ver un país grande y pujante, para la felicidad y orgullo de nuestro pueblo.

Te animamos y te pedimos que nos apoyes en esta Cruzada en este suelo histórico de la Independencia y de la defensa de la República. No te vas a arrepentir. Muchos compatriotas están esperando el momento para iniciar este nuevo camino y hacer una PATRIA grande como la soñaron nuestros padres y próceres. Un país donde el Himno Nacional sea un grito emocionado y no un susurro avergonzado. Un país, cuya Bandera Nacional sea un jirón del cielo en donde impere el sol, jurando amarla como así defenderla, mientras palpite nuestro fiel corazón.

Te quiero expresar, en nombre de todos los integrantes de CRUZADA RENOVADORA TUCUMÁN, que lo mejor está por venir, solo depende de todos NOSOTROS.

ES HORA DE COMENZAR, TE ESTAMOS ESPERANDO.

SUMATE.

¡VIVA LA PATRIA!!!

CRUZADA RENOVADORA TUCUMÁN

Además se dio a conocer que Cruzada Renovadora se esta armando como partido político en 16 provincias, lo que sin duda la llevara constituirse en uno de sus principales espacios de oposición a nivel nacional.

Cabe destacar la figura del Presidente de Cruzada Renovadora Tucumán, el comisario (R) Juan Ramón Carrillo quien es sobrino por de Ramón Carrillo, el gran medico sanitarista, quien supo ser Ministro de Salud de la Nación, durante la presidencia de Juan Domingo Perón, también destacamos la figura del Ingeniero Gustavo Villagra, Presidente de la fundación Unidos por Ellos, y Fundador; Propietario y fundador de la Academia General Belgrano, y principal promotor de que Cruzada Renovadora se instale en Tucumán, dados los altos valores y principios que comparten,

Sin duda aire fresco para la política tucumana , tan devaluada y mancillada ultimarte por todos sus dirigentes, que hace rato perdieron el rumbo moral y ético que debe darse en el desarrollo de tan noble actividad como es la política.