Tucuman: Mañana comienza el pago del 80% del sueldo a estatales
Los depósitos comienzan con los haberes para salud y seguridad. CRONOGRAMA.
-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)
Jueves 8
-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales).
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES-(Esc.Provinciales.-Rep.18-Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec. Transf. Rep. 27)
Viernes 9
-ADMINISTRACION CENTRAL
-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 -Esc.Sec.Tranf.Rep 25)
-HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS
-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION
-DEFENSORIA DEL PUEBLO
-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)
-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS
-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO
-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)
-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)
-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)
-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN
-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO
-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA
-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL
-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA
-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO
-RENTA VITALICIA
– HEROES DE MALVINAS
-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO
Martes 13
-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)
-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA
– PODER LEGISLATIVO
-COMUNAS RURALES
Miércoles 14
-MUNICIPIOS DEL INTERIOR
-EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados primarios, Secundarios, Terciarios transferidos)
fuente: vientostucumanos