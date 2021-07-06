Tucuman: Mañana comienza el pago del 80% del sueldo a estatales

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  06 Jul 2021  

Los depósitos comienzan con los haberes para salud y seguridad. CRONOGRAMA.

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

Jueves 8

-SEGURIDAD (Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales).

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES-(Esc.Provinciales.-Rep.18-Esc.Sec.Transferidas.Rep.25 -Esc. Sec. Tranf. Rep 26 Esc. Sec. Transf. Rep. 27)

Viernes 9

-ADMINISTRACION CENTRAL

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 -Esc.Sec.Tranf.Rep 25)

-HONORABLE TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-DEFENSORIA DEL PUEBLO

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA VITALICIA

– HEROES DE MALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

Martes 13

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros- Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

-MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

– PODER LEGISLATIVO

-COMUNAS RURALES

Miércoles 14

-MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-EDUCACIÓN ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE GESTION PRIVADAS (Privados primarios, Secundarios, Terciarios transferidos)

fuente: vientostucumanos

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