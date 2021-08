Una Diputada Nacional acusó al Gobierno de Manzur de otorgar planes sociales de $ 5.000.- con fines electorales

La precandidata a diputada por el jaldismo criticó a Manzur. Dijo que la Casa de Gobierno distribuye $ 5.000 por tres meses como parte de la campaña.

En las elecciones legislativas de este año no sólo se pondrá en juego la fortaleza del oficialismo nacional, sino también se dirimirán los intereses políticos dentro del peronismo tucumano con miras a 2023. Así lo reconoció la actual diputada nacional, Gladys Medina, en una entrevista con “BUEN DÍA”, el noticiero de LG Play.

En ese contexto, la precandidata del espacio encabezado por Osvaldo Jaldo acusó a la administración de Juan Manzur otorgar planes sociales como estrategia de campaña electoral. “Resulta que la Provincia no tenía dinero, pero hoy salió muchísimo dinero para entregar planes de $ 5.000 por tres meses. Eso está pasando, con fines electorales. Están pidiendo cartas de pobreza y por eso las comisarías están llenas. Uno entiende que la gente necesita, pero eso también es triste porque ataca a la dignidad de la persona”, señaló.

La interna

“No hemos logrado la lista de unidad que tanto hemos pedido y buscado dentro del oficialismo”, enfatizó la parlamentaria, quien buscará renovar su banca en el Congreso por el peronismo a través de la lista del jaldismo.

Medina destacó que “había acompañado siempre a Tucumán y al Gobernador, cada vez que le pedía que votara por leyes”. “Y lo sigo haciendo porque tengo que apoyar al Gobierno nacional”, añadió.

Sin embargo, la diputada elevó las críticas hacia el mandatario provincial al recordar que “había mandado a jubilar a Cristina Fernández, cuando había sido ministro de Salud nacional gracias a la entonces presidenta”. “Es una falta de reconocimiento, especialmente, hacia nosotras, las mujeres que lo hemos acompañado. Por eso, no me extraña su actitud ahora”, enfatizó. En ese sentido, destacó que Manzur no había reconocido su desempeño como dirigente al hablar de la conformación de las listas de precandidatos.

Medina cuestionó que, en plena interna, la Casa de Gobierno lleva adelante “una persecución” a los municipios, en particular, a Banda del Río Salí -es esposa del intendente de esa jurisdicción-, mediante los recortes de los fondos públicos. “Esa persecución no es a Darío Monteros, sino al municipio, a los trabajadores y a la comunidad bandeña”, acotó.

“El responsable del quiebre en el peronismo no es Osvaldo Jaldo. Llamamos a la unidad y esperó hasta las últimas para presentar las listas”, aseguró Medina durante la entrevista con el periodista Indalecio Sánchez.

fuente: la gaceta