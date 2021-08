“Chile no existe”, la descabellada teoría que circuló en las redes sociales

En los últimos días comenzó a circular, en la red social Facebook, una publicación con una insólita teoría: “Chile no existe”. Lo descabellado del planteo realizado en el grupo “Tierra Plana” de España, llamó la atención y casi un año después de su creación, el escrito se viralizó

“He estado viendo un documental de Chile y cada vez tengo más claro que el país no existe. Si se fijan bien, las casas parecen de cartón y las personas se nota que son actores porque incluso a veces miran a la cámara”, escribió una usuaria, ya dando a entender lo poco fiable de su teoría.

“¿Creen ustedes que Chile sea un país real? Yo nunca he estado en Chile y no conozco a nadie haya estado en Chile. He visto algunas fotos, pero seguramente sean CGI o imágenes generadas por computadora. De toda la vida me han enseñado mapas de Chile, explicado que era un país de Sudamérica, pero en mi investigación he descubierto que todo el que habla de que ha estado en Chile no puede demostrarlo, ¿Qué opinan?”, sentenció.

El hashtag “#ChileNoExiste” se volvió tendencia y por supuesto generó las críticas de cientos de usuarios, muchos de ellos se lo tomaron con humor y algo de ironía.

fuente:MENDOZAPOST