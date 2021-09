MASSO: “Hay que dialogar más, porque no se puede estar refundando un país cada 2 años”

En la tarde de este jueves el candidato a Senador por el Frente Amplio por Tucumán, Federico Masso, encabezó un Encuentro con Dirigentes de dicho espacio, acompañado por la candidata a Diputada, Florencia Guerra. Allí ponderó el histórico resultado que obtuvo el Frente Amplio en las PASO y brindó declaraciones sobre el escenario político actual.

El actual legislador manifestó “Estamos completamente de acuerdo con esos conceptos vertidos por José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay. Hay que superar las grietas de una vez por todas y la política tiene que dar soluciones, no ser parte del problema“, haciendo referencia a la crisis política y las disputas en el gobierno tras los resultados de las PASO

El referente del Frente Amplio también sostuvo: “Estamos convencidos de que es necesario el diálogo y el acuerdo en políticas públicas fundamentales que no admiten grietas: combatir la inflación, la creación de fuentes de trabajo genuino, la educación, la seguridad pública, la necesidad de remover las trabas estructurales que obstaculizan el crecimiento como lo son el actual esquema impositivo o una ley de entidades financieras que data de la dictadura y no permite la inversión productiva; esa es la agenda de la sociedad, la cual está cansada de las peleas de los políticos y los gobiernos. Si entendieron el mensaje de las urnas, es hora de que escuchen y resuelvan estos problemas. Hay que dialogar más, porque no se puede estar refundando un país cada 2 años“.

Por otra parte, Masso ponderó el resultado que obtuvo su espacio en las elecciones PASO: “Tuvimos un gran respaldo de los tucumanos, principalmente en Capital. Es por ello que agradecemos profundamente al electorado tucumano por la gran participación en estas elecciones y por el apoyo que nos han brindado. Casi 30 mil personas eligieron distinto y votaron nuestra propuesta, y obtuvimos más del 5% de los votos en la capital de la provincia. Para nosotros esto es muy importante, porque hicimos una campaña austera en un contexto muy difícil, enfrentando a cinco aparatos del Estado” (en referencia al gobierno, el vicegobernador y 3 intendentes).

En este sentido, destacó el trabajo de la militancia del FAT “Tuvimos 3200 fiscales voluntarios a lo largo y ancho de la provincia, que cuidaron cada voto del Frente Amplio. Eso es parte de nuestra construcción, una juventud que nos enorgullece. Con ese motor, en las elecciones de noviembre seremos una de las fuerzas que reciba miles de votos mas, y que discutirá una banca que represente a los tucumanos y tucumanas de bien en el Congreso“.

Finalmente, consideró que la derrota del oficialismo a nivel nacional “fue un voto castigo al kirchnerismo por la mala gestión de la economía, y por una concepción de la política que tiene ese sector, caracterizada por el doble discurso. El gobierno tiene que tener autocrítica, escuchar, corregir el rumbo y dar respuestas a los reclamos de la ciudadanía“.

FUENTE:losprimeros