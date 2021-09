El expresidente Mauricio Macri llamo anarquista a Javier Milei

El expresidente marcó diferencias con el economista y manifestó: “La democracia es el peor de los sistemas pero es el único posible”.

El ex presidente Mauricio Macri participó de un encuentro organizado por el Centro de Análisis para Políticas Públicas, donde criticó al Frente de Todos por su estrategia electoral, pero también opinó sobre el candidato del liberalismo Javier Milei, sobre el que manifestó: “Es una versión mucho más extrema, llega a niveles de anarquismo”.

Durante el evento, el ex mandatario fue consultado por el surgimiento de figuras liberales como el economista Javier Milei en la arena electoral y, si bien expresó una coincidencia parcial con sus ideas, tomó distancia del discurso libertario que expresa el candidato a diputado de La Libertad Avanza.

“Las ideas que en el día uno he intentado impulsar en la gestión tienen que ver con las libertades, soy un creyente de la libertad como un hecho central en la vida de una persona”, señaló Macri.

Sin embargo, aclaró: “Surgió una versión mucho más extrema, llegan a niveles de anarquismo, dicen que no tiene que haber sistema, y ahí estamos en un borde en el cual no me siento identificado. La democracia es el peor de los sistemas pero es el único posible”.

FUENTE: LAGACETA