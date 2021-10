Schiaretti: “Basta de subsidiar a los porteños”

El gobernador de Córdoba cruzó con dureza al Gobierno nacional por las retenciones y también le pegó a Larreta. “No nos metan las manos en el bolsillo”, dijo.

Juan Schiaretti cruzó con dureza al Gobierno nacional por el cepo a la carne y pidió que no “nos metan las manos en el bolsillo a los cordobeses”.

El gobernador de Córdoba realizó este lunes un acto en Río Cuarto, donde inauguró obras de cloacas y anunció nuevos trabajos para la capital provincial alterna.

“Las retenciones son un impuesto regresivo. Las retenciones no existen en ninguna parte del mundo. Vienen (los gobiernos) con el cuento de que aumenta la materia prima, por eso ponen más retenciones. ¿Cómo aumentan los minerales y en Chile no ponen retenciones?; aumenta el cobre y no hay retenciones. Acá le ponen el cepo a la carne, mientras que Uruguay exporta el 80 por ciento la carne que produce. Consume el 20 por ciento y no tiene inflación”, destacó Schiaretti.

En referencia a las retenciones agropecuarias, el mandatario provincial destacó: “Después de 15 años, este es el momento de conseguir que deje de ser natural que nos metan las manos en el bolsillo a los cordobeses. Es ahora”.

“Insisto tanto porque ahora nadie va a tener mayoría absoluta. Ahora, en el país, hay un empate de debilidad; entonces se va a tener que negociar en el Congreso. Y en esa negociación nosotros vamos a llevar la bandera de que empiecen a bajar las retenciones, que vayan a cuenta de Ganancias… basta de que vía retenciones los cordobeses subsidiemos a los porteños”, dijo.

En una rueda de prensa ante medios provinciales, Schiaretti manifestó que “la única fuerza” que garantiza que propondrá la reducción escalonada de las retenciones será Hacemos por Córdoba, y pidió el voto para sus diputados y para él mismo. “Si votan a los diputados, me votan a mí”, dijo.

En esa línea, proclamó: “Acá no hay porteños. Yo he visto que en las publicidades de otras fuerzas aparece un pedacito la cara de un candidato y la de un porteño, y así sucesivamente. Y los porteños no hablan de este tema. Los porteños se quedan bien calladitos porque no quieren hablar de que ellos tienen la luz más barata, el boleto de transporte más barato y que lo tienen gracias a que el interior y Córdoba ponen. Esa es la verdad”.

“Lo que importa ahora es que Córdoba debe recuperar recursos que son nuestros. Y quienes garantizan esa recuperación es nuestra fuerza política, porque nosotros no somos mano de yeso ni de los porteños que gobiernan nacionalmente ni de los porteños que gobiernan la ciudad de Buenos Aires y pretenden serlo nacionalmente. Ya basta de que la Argentina se conduzca pensando en el Amba, porque la verdad es que siempre se han manejado pensando únicamente en el Amba”, dijo en un palo a Larreta.

“Por qué a la gobernabilidad la tiene que bancar Córdoba. Córdoba es solidaria y por eso paga el Impuesto a las Ganancias. Por qué los que producen petróleo no tienen retenciones; tampoco los que producen vino y los que producen caña de azúcar, y los cordobeses, que producimos la parte agroalimentaria, sí. La plata no es un problema de solidaridad, la solidaridad es pagar los impuestos como corresponde”, dijo el gobernador.

“Que no vengan con el cuento de que es la pampa húmeda rica la que tiene que financiar los desaguisados y los desastres que hacen los diversos gobiernos nacionales con la economía argentina, favoreciendo siempre a los porteños”, dijo Schiaretti.

En otro orden, se refirió al cepo a la exportación de carne: “El cepo a la carne es una mala medida. Los gobiernos kirchnerista ya han utilizado esa medida de 2006 al 2015 y saben qué paso: mientras la inflación en esos años fue del 800 por ciento, la carne aumentó 1.800 por ciento. Fue peor el remedio que la enfermedad. Y ahora va a pasar exactamente lo mismo”. No es la carne ni la exportación la responsable de la inflación. Por el contrario, la exportación es una necesidad de Argentina para tener dólares y poder comprar las cosas que precisamos los argentinos para producir”.

Por último, se refirió a la situación del Partido Justicialista y dijo que “es muy temprano para hablar sobre qué va a pasar con el peronismo en el futuro, pero espero que el peronismo vuelva a ser una fuerza que sea progresista, que busque el desarrollo, que privilegie el trabajo y no los planes sociales, como sucede en Córdoba”. “Claro que yo aspiro a eso. A eso lo encarnaba mi amigo y compañero José Manuel de la Sota cuando planteó su candidatura a presidente”, dijo.

Y concluyó: “Ahora estamos eligiendo los que van a representar a Córdoba en el Congreso. Es apresurado hablar de 2023. Son dos cosas distintas. Hoy hay que elegir quién va de Córdoba a representarnos”.

fuente:lapoliticaonline