“No me arrodillaré ante los acreedores”, dijo el Presidente Alberto Fernandez

En la inauguración de un complejo médico de UPCN, el Presidente criticó a Mauricio Macri. “Yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos a ustedes”, dijo.

El presidente Alberto Fernández participó esta tarde de un acto para inaugurar el nuevo edificio de un sanatorio de la obra social de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), junto al secretario general del sindicato, Andrés Rodríguez.En ese marco, criticó a Mauricio Macri sobre la deuda con el Fondo Monetario Internacional: “Yo también puedo acordar con el FMI en cinco minutos, pero nunca más los podría mirar a los ojos a ustedes”.

“Lo único que podría hacer en cinco minutos es arrodillarme y cumplir con las exigencias que los acreedores me ponen. Eso no vine a hacerlo yo. Eso no lo hace un peronista; nosotros sabemos a quiénes representamos. Nosotros los representamos a ustedes, no a los acreedores”, dijo.

Por otra parte, expresó que está “orgulloso” de los “sindicatos y obras sociales” y consideró que “eso es lo que debemos preservar por el bien de todos los argentinos y argentinas”.

CADENA3