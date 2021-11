En el peronismo tucumano hay culpables y deben dar un paso al costado

Los Vargas Aignasse, Alito Assan, Los Caponio y otros son los responsables de esta pésima elección en San Miguel de Tucuman y es tiempo que dejen espacio a una nueva camada de militantes.

La pésima y desastrosa elección realizada por el Frente de Todos en la Capital de Tucumán con un resultado que apenas alcanzo un 30,49% para diputados y un 28,56% para senador, es la culminación de un ciclo para muchos compañeros que no están a la altura de entender lo que la sociedad tucumana necesita, estos dirigentes están quietos, atados a sus privilegios y cargos, tienen enormes recursos a su disposición pero aun así no pudieron conseguir un triunfo categórico sobre Cambiemos .

Es el momento de usar una frase de nuestro líder “ LA UNICA VERDAD ES LA REALIDAD”, una realidad que duele, decimos esto , porque el peronismo tiene nombrados en la legislatura a unos supuestos 6.000 dirigentes territoriales, pero esa es una mentira una gran mentira, esa gente no son peronistas y si lo son, no son militantes y mucho menos dirigentes.

Esto queda claro al ver haciendo trabajo territorial propio de un dirigente peronista a las brigadas de Bussi, como es posible que el peronismo no tenga presencia en los 22 circuitos de la Capital, hace años que la gente padece necesidades y no se las escucha, no tienen agua, no tienen calles en condiciones, necesita ayuda familiar, antes los militantes estaban presentes , pero se perdió esa mística , esa responsabilidad social, esa oportunidad de ejercer la justicia social.

Hoy esos que se dicen dirigentes o militantes peronistas aparecen un mes antes de las elecciones en los bares de cerca de plaza independencia o cercanos a la legislatura así los vean , militantes de café, esos no sirve .Basta de Nepotismo en el peronismo, no dan espacio a los jóvenes militantes, solo tratan de ubicar en los cargos electivos a sus esposas o hijos, o madre y o a cualquier familiar con tal de seguir manejando la caja.

El peronismo es otra cosa así los Los Vargas Aignasse. Alito Assan y los Caponio, deben ir haciendo las valijas y retirarse y dar lugar a las nuevas generaciones y a los compañeros que hace mucho militan desde el llano como el compañero Emilio Ale Ali y muchos otros, también se cuenta con la experiencia de muchos compañeros, pero nunca les dieron espacio y lugar como al compañero Miguel Camel Nacul por solo citar a algunos.

Hay que entender que a los compañeros Juan Manzur actual Jefe de gabinete de la Nacion y a Osvaldo Jaldo en funciones como gobernador de Tucumán hay que ayudarlos con militancia, aportando ideas, soluciones, hablando y escuchando a la gente, solucionándoles su necesidades, Manzur y Jaldo con su liderazgo y representación son los que dan la cara por todos nosotros, ellos consiguen los recursos nacionales y trabajan día y noche para que Tucuman este mejor.

Asi que los compañeros que perdieron la elección en la capital deben dar un pasado al costado y honren con ello al peronismo y dejen espacio a militantes que tengan acción y compromiso o como dijo el general Perón marcharemos : “Con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes”. VIVA A PERON

EL MILITANTE DE PERON