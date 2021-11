Paula Omodeo ” no quiso contaminarse” y festejó en soledad

Paula Omodeo festejó la obtención de la banca de diputada tal como desarrolló la campaña electoral: alejada de Germán Alfaro y de Roberto Sánchez. “Estoy muy emocionada. Hoy es un día para dar gracias. Hoy nos vuelve la ilusión. ¡En todo momento sentí que no estaba sola! El sí generoso de cada uno de los que me acompañaron”, sostuvo a través de las redes sociales la referente del partido político CREO.

“Este es un equipo de soñadores, creímos que esto era posible y trabajamos para lograrlo. Sebastián Murga fue el que me indicó el camino y me mostró una manera distinta de hacer política. Gracias CREO Tucumán por darme este espacio, vamos a seguir fieles a nuestra identidad”, afirmó. “Voy a ir al Congreso a defender a los que se levantan cada mañana a trabajar, a los tucumanos que no pierden la esperanza. Voy a defender la transparencia, para que de una vez por todas se terminen los privilegios de la clase política. ¡Vamos a dar la batalla!”, prometió. “En CREO Tucumán vamos a trabajar para fortalecer la alianza que defendemos desde un principio. Vamos a llegar a la Casa de Gobierno en el 2023 con Sebastián Murga”, anticipó Omodeo.

fuente:LAGACETA