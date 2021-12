Osvaldo Jaldo: “Cambiemos volteó el presupuesto de un país”

Luego de que la Cámara de Diputados rechazara el proyecto de Presupuesto 2022 por 132 votos en contra y 121 a favor, el gobernador, Osvaldo Jaldo, arremetió de lleno contra la oposición y consideró que Juntos por el Cambio (JxC) “ha obrado egoístamente”.

En esa línea, sostuvo que “no se están midiendo las consecuencias” que arrastrará esta determinación a mediano o largo plazo, tanto al país como a las provincias y los municipios, sin importar el color político. “Esto va a traer aparejado un daño”, sentenció.

En dialogó telefónico con La Gaceta, Jaldo indicó que el futuro de Tucumán y de las demás provincias está atado al futuro del país. “Cambiemos volteó el presupuesto; no del Gobierno, sino el de la Nación argentina, de la cual somos parte todos. Esto va a traer aparejado un daño. Hoy no se lo puede dimensionar, pero a mediano y largo plazo se lo van a mencionar y dimensionar. Daño seguro va a haber”, dijo.

Según el mandatario, la oposición podría haber evitado ese perjuicio que avizora a futuro. “Con los números que tiene Cambiemos podría haber aprobado el Presupuesto, en general. Y en particular, (podría) sugerir los cambios que considere convenientes. Hubiésemos tenido un presupuesto modificado, pero hubiésemos tenido presupuesto. Pero hubo una decisión política electoral de dejar sin presupuesto al país, a la Argentina”, reprochó.

Jaldo, quien el 29 de diciembre cumplirá 100 días a cargo del Ejecutivo, agregó: “Ellos (la oposición) son los que hablan de la República, de la instituciones y de la democracia. Tenían que poner el hombro por el país, pero le esquivan al hombro. Es lo que ha pasado hoy (por ayer). Había 100 formas de desenlace y han elegido la peor. Se podría votar en general y cambiar los artículos (con los que no estaban de acuerdo), si son mayoría. Pero no han defendido la república, las instituciones y no se esforzaron por la democracia”, disparó.

En ese sentido, el titular de PE tucumano analizó que dejar a un país sin presupuesto es “dejarlo sin rumbo económico, financiero y social”, lo cual le impide tomar decisiones, hacia afuera, y tomar medidas, hacia adentro. “No se puede negociar con acreedores, con el Fondo Monetario Internacional ni sacar créditos para obra pública. Nos impide mostrarnos como un país que tiene presente y futuro. Y, para adentro, no se puede manejar las variables de la gente como la inflación, los precios o la política tributaria. O sea que el daño que se ha hecho es mucho. Ojalá se pueda subsanar. Vamos a gobernar con el Presupuesto 2021, que no es lo ideal. Ante los ojos del mundo no se lo ve como un país donde las instituciones funcionan”, desarrolló.

Repercusiones locales

Consultado sobre cuándo influirá en Tucumán lo ocurrido en Diputados, Jaldo aclaró antes que las obras y programas por $ 33.000 millones que anunció el Presidente en su visita por Monteros ya cuentan con los convenios firmados y forman parte del presupuesto 2021. Sin embargo, advirtió que hay nuevas conquistas que estaban incluidas en las previsiones de 2022 que se verían afectadas. Algunas de ellas son los incrementos al 40% en las partidas nacionales de subsidios para el transporte público, para evitar conflictos que afecten el servicio, o una tarifa eléctrica diferenciada para las provincias de mayor calor durante el verano.

El mandatario adelantó también que el Presupuesto 2022 de Tucumán, aprobado por mayoría en la última sesión legislativa ($ 353.000 millones), será promulgado el lunes para estar vigente el 1 de enero. Afirmó que si bien se hizo con supuestos macroeconómicos de la Nación, como una inflación del 33% para 2022, el crecimiento del PBI del 4% o un tipo de cambio de $ 131 por dólar, no tiene por qué modificarse. Sin embargo, reconoció que si no hay previsibilidad en los recursos nacionales coparticipables tampoco habrá previsibilidad en la provincia ni en los municipios. “No puede haber previsibilidad en una provincia y no en una Nación”, resumió.

Oposición en alerta

El legislador Raúl Pellegrini (PJS) señaló que el Presupuesto 2022 de Tucumán, sancionado la semana pasada por mayoría, se elaboró teniendo en cuenta parámetros de la Nación, que fueron rechazados ayer en el Congreso. En ese sentido, ante una posible modificación del proyecto nacional, consideró que también se deberían plantear cambios en la “ley madre” de la provincia. “Es tiempo que hagan las cosas como correspondan y no pretendan engañarnos con dibujos y espejos de colores”, manifestó Pellegrini, quien también es secretario de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura.