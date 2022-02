La Fundacion Federalismo y Libertad promueve para Tucumán un plan de gobierno con miras al futuro de la Provincia.

Desde la Fundación se impulsa la construcción de un camino común para el desarrollo de la provincia, a través de alternativas de solución a las distintas problemáticas que la aquejan históricamente.

Entrevistamos a la Licenciada en Economía y Magister en Políticas Públicas Maria José Romano Boscarino, quien está al frente del trabajo a desarrollar junto a otros miembros de la Fundación y nos cuenta detalles de la iniciativa.

ESW: ¿Cómo nace la iniciativa para elaborar este plan?

MJRB: Hace tiempo que desde la fundación se desarrollan diagnósticos e investigaciones sobre la situación de la provincia en diferentes ejes, y desde el año pasado decidimos tomar un rol más proactivo y propositivo con la vocación de contribuir de una manera diferente a repensar nuestra realidad. Entendemos que en Tucumán tenemos un desafío enorme, pero queremos apostar a contribuir al cambio que necesitamos.

Urge una mirada de largo plazo, un plan, una estrategia clara, acuerdos, sentar bases que nos ayuden a definir cómo salir de la compleja situación en la que estamos, aprovechando oportunidades y el enorme potencial que tenemos. Y ahí es donde la Fundación va a ocupar un lugar. Y lo va a hacer con un equipo de profesionales idóneos, y de manera participativa, a través de espacios de trabajo conjunto con distintos actores de la sociedad.

ESW: ¿En qué áreas se centrarán los proyectos o iniciativas?

MJRB: El trabajo va a abordarse en función a tres determinantes clave para pensar el futuro de nuestra provincia: el desarrollo económico, el desarrollo institucional y el desarrollo social.

En cada uno de ellos se estudiarán temas específicos, como, por ejemplo: producción, infraestructura, energía, empleo, educación, seguridad, transparencia pública, etc.

ESW: ¿De qué manera se logrará interesar al gobierno actual y principalmente a los partidos de la opción para que aprovechen este importante aporte?

MJRB: Tenemos la convicción de que serán cada vez más los que acompañarán esta propuesta. Es clave. Los actores políticos son fundamentales en la mesa de discusión. Siempre alentaremos y celebraremosque compartan la visión de un Tucumán con futuro, desarrollo y progreso y generaremos los espacios necesarios para fomentar el diálogo.

Es importante que seamos conscientes de las enormes transformaciones que necesitamos para salir adelante. El primer punto es reconocer que las necesitamos, el segundo unir esfuerzos para construir las mejores alternativas de solución y sin lugar a dudas lograr su implementación y sostenimiento en el tiempo. Allí la voluntad política, el consenso y la vocación por el bienestar de la sociedad son fundamentales.

ESW: ¿Qué puede hacer un ciudadano común para apoyar esta iniciativa?

MJRB: Quien esté interesado en colaborar puede contactarnos sin lugar a dudas. Además estaremos generando mesas de conversación donde muchos podrán sumarse desde su experiencia, conocimiento, sugerencia. La participación ciudadana es fundamental. Queremos dar lugar a las distintas voces.

Maria Jose Romano Boscarino: Es Magister en Políticas Publicas por la Universidad Torcuato Di Tella y Licenciada en Economía por la Universidad Nacional de Tucumán.

Como estudiante de grado, recibió una beca de la Unión Europea para realizar estudios de políticas públicas, economía y desarrollo económico en la Universidad de Santiago de Compostela.

En 2012 recibió el Premio “Jóvenes destacados de Ciencias Económicas” para participar del “Programa Nacional Amartya Sen” promovido por la Universidad de Buenos Aires.

Luego, entre 2012 y 2013 fue becaria de la Fundación Friedrich Naumann para realizar cursos y seminarios en Buenos Aires sobre economía de mercado y políticas públicas. Además, en 2014 fue seleccionada para participar del seminario “Winning Support for New Ideas and their Political Implementation” en la Academia Internacional de Liderazgo en Gummersbach, Alemania.

Como parte de su desarrollo profesional en materia de políticas públicas también fue becaria en 2015 del programa de la Universidad El Cato y Fundación para el Progreso desarrollado en Santa Cruz en Chile, y en 2017 participó de la Universidad de Verano de la Fundación Libertad y Desarrollo.

A su vez, en el marco de la especialización asociada a políticas educativas, realizó en 2018 un curso intensivo de “Política Educativa Liberal” en Dusseldorf y Berlín organizado por la Fundación Friedrich Naumann, e inicio en 2020 una capacitación sobre “Formación Profesional: entre la Educación y el Trabajo” en la Universidad Torcuato Di Tella.

En el plano laboral, posee experiencia en el ámbito académico, en el sector privado y público.

Fue becaria de Investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Tucumán focalizándose en trabajos asociados a la economía y su asociación con otras disciplinas, y auxiliar docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Además lideró proyectos de investigación sobre Desarrollo Económico Regional financiado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Actualmente es docente del Instituto Universitario ESEADE en la Maestría de Economía y Ciencias Políticas en la asignatura Políticas Publicas.

En el sector privado, se desempeñó como analista en empresas multinacionales en Tucumán y en Buenos Aires en roles asociados al ámbito económico financiero.

En el sector público, trabajó en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires y luego asumió como funcionaria pública con cargos de planificación en el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, fue Directora de Evaluación e Investigación Educativa en la Provincia de Buenos Aires y posteriormente fue asesora y coordinadora de gestión educativa en Unidad Ministro en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente es Directora de Estrategias Educativas en la Agencia de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, una subsecretaria que tiene a cargo la educación no obligatoria, enfocada en la innovación y el vínculo hacia el desarrollo local y el mundo del trabajo.