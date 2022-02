Caso Paulina Lebbos: “Ahora espero que sienten en el banquillo a Alperovich”

Las partes mantuvieron un respetuoso silencio porque no tuvieron tiempo de leer los fundamentos del fallo por el que se condenó al ex fiscal Carlos Albaca por su actuación en la investigación de la desaparición y el posterior crimen de Paulina Lebbos. “Ahora espero que lo sienten en el banquillo de los acusados a José Alperovich”, dijo tras el acto Alberto Lebbos, padre de la joven que desapareció el 26 de febrero de 2006 y cuyo cuerpo fue encontrado semanas después en el camino que conduce a Raco. “Vamos a apelar la sentencia”, adelantó Macario Santamarina, el defensor del primer investigador condenado por la justicia ordinaria.

El tribunal, integrado por los jueces Wendy Kassar, María Fernanda Bähler y Raúl Cardozo, había anunciado que ayer leerían los argumentos por los cuales decidieron condenar a Albaca a seis años de prisión al encontrarlo culpable de encubrimiento agravado; el pedido de investigación por falso testimonio al ex secretario del fiscal Emilio Salazar e igual planteo en contra de Luis Olivera por el delito de usurpación y el pago de una indemnización a la hija de la víctima por $5 millones. Sin embargo, la audiencia de lectura de los fundamentos no se desarrolló al ser un documento de 288 páginas. Se resolvió entonces enviar una copia digital a todos los que participaron en el proceso.

“Este fallo es muy gratificante. Es una manera de creer que ya no se debe hablar de Palacio de Justicia, sino de santuario de justicia. Es un mensaje claro para los ciudadanos. Pueden comenzar a creer que aún hay justicia en la provincia. No hay que dejar de lado que se condenó por primera vez a un funcionario judicial. Debo destacar y agradecer la tarea que desarrollaron los jueces del tribunal, el fiscal Gerardo Salas y de la ex fiscala Juana Prieto de Sólimo que realizó la investigación en contra de Albaca”, agregó Lebbos.

A punto de cumplirse los 16 años del femicidio de la joven estudiante universitaria, se llegó a la tercera sentencia. La primera fue en diciembre de 2013, en la que se condenó al ex comisario Enrique García, al oficial Manuel Yapura y al agente Roberto Lencina. La segunda llegó en 2019, cuando fueron encontrados culpables el ex secretario de Seguridad Eduardo di Lella, el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, el ex subjefe de la fuerza Nicolás Barrera, el ex titular de la Unidad Regional Norte Rubén Brito y el ex policía Waldino Rodríguez. Y el último en escuchar una sentencia fue Albaca. Todos fueron penados por encubrimiento, por lo que el crimen aún continúa impune.

En febrero pasado, días antes de que prescribiera la causa, la Corte Suprema de Justicia de la provincia confirmó el fallo de los jueces Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto, en el que ordenaron que se investiguen por el homicidio de Paulina a César Soto (pareja de la víctima y padre de su única hija), Sergio Kaleñuk (hijo de Alberto Kaleñuk, ex secretario privado de Alperovich), Esteban Gómez (hermano de José Luis Gómez único que fue enjuiciado por el crimen que fue absuelto en el segundo debate por beneficio de la duda) y Ernesto Atim (el comerciante que supuestamente vendió el celular de la víctima). El fiscal Carlos Sale, que está al frente de esta causa, hasta el momento sólo imputó a Soto y a Kaleñuk.

“El lunes pediré una audiencia para que se aceleren las causas de falso testimonio. Esto no es un delito menor, ya que el código penal argentino contempla una pena de hasta 10 años para los que son encontrados culpables”, indicó Lebbos. En total, son más de 40 las personas que se encuentran acusadas de este cargo. Entre ellos, además de Alperovich, aparecen Virginia Mercado (la última persona que vio con vida a Paulina y que con su testimonio direccionó la pesquisa), Mario López Herrera (ex ministro de Seguridad de la provincia), Rubén “Sopa i’ Chancho” Urueña (empresario y dirigente del club Central Córdoba), Lilia Moyano (forense que fue clave en la condena de Albaca) y Gustavo “El Gordo” González (líder de “La Inimitable”, la barra brava de Atlético), entre otros.

Falta el nombre

“Esta horrenda historia terminará cuando Alperovich confiese el nombre del asesino de Paulina. Ojalá reciba una condena por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, entre otros delitos de los que fue acusado”, finalizó el padre de la víctima.

Salas, que fue designado por el Ministerio Público Fiscal para ser el acusador en el juicio, prefirió no dar opiniones sobre el fundamento del fallo porque hasta el cierre de esta edición no lo había terminado de analizar.

“Lo primero que debo decir es que siento que el trabajo y el esfuerzo del equipo formado por el MPF terminó dando sus frutos”, indicó. “Fue una labor difícil porque en mi caso tenía poca experiencia, ya que cuando se inició el debate tenía menos de un año en el cargo”, agregó.

“Llevó mucho tiempo de preparación y sin descuidar las labores propias de la fiscalía. Afortunadamente no nos equivocamos a la hora de plantear el caso y, a pesar de que no nos aceptaron todo lo que pedimos, nos dieron la razón. Sin lugar a dudas creo que el fallo es un claro mensaje contra la impunidad”, concluyó el fiscal.

Santamarina, por su parte, indicó que analizarán el fallo con Albaca y luego definirán los pasos a seguir. “En las audiencias surgieron algunas cuestiones por las que decidimos apelar la sentencia -indicó-. Ahora con los fundamentos tendremos más elementos para hacerlo”.

fuente:LAGACETA