Trato de levantar más peso del habitual, le dio un paro cardíaco y murió (VIDEO)

El joven perdió la vida a la vista de todas las personas que entrenaban en ese momento. Tenía 32 años.

Johan Montero Villanueva, un joven de 32 años, falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras realizaba una rutina de ejercicio en un gimnasio de San Juan de Lurigancho en Lima, Perú.

El hombre había acudido al gimnasio Mega Force del referido distrito, cuando de repente se desvaneció y cayó al suelo. Rápidamente, personal del gimnasio se acercó al joven para tratar de reanimarlo, lamentablemente no lo consiguieron. El suceso quedó registrado por las cámaras del establecimiento.

Los familiares de Johan Montero aseguraron que el gimnasio no contaba con personal preparado para atender este tipo de situaciones y que, al no recibir una ayuda oportuna, el joven falleció.

“Los entrenadores que están aquí no tienen la capacitación para poder tratarlo. Se ve en las cámaras que él cae (boca abajo). No lo reanimaron, no voltearon. Esperaron 50 minutos para llamar a un familiar y luego para pedir que lo llevaran a un hospital que está a la espalada”, dijo uno de los familiares al noticiero 24 Horas.

Los familiares acudieron al gimnasio para reclamar por la muerte de Johan, en el lugar derribaron los monitores del mostrador y agredieron al personal del gimnasio.

“Las señoritas que están sentadas en recepción fueron abordadas por unas 15 personas las cuales (…) empiezan a insultar y tirar cosas. Nos tiran computadoras y rompen televisores. Ninguna señorita salió herida, pero sí hubo daños materiales“, dijo el administrador del gimnasio.