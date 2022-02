Osvaldo Jaldo: “Dejamos sin efecto las restricciones para eventos multitudinarios y el pase sanitario”

El gobernador anunció que las medidas dispuestas por la pandemia de covid-19 no serán prorrogadas, por lo que regirán hasta el 28 de febrero.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, confirmó este martes que el DNU que estableció la implementación del pase sanitario y del tope de hasta 300 personas en la concurrencia a los eventos masivos dejará de estar vigente a partir del 1 de marzo. Explicó que, tras analizar la evolución de los indicadores sanitarios relacionados a la pandemia de covid-19, se resolvió no prorrogar el instrumento. “Este decreto nos ha permitido salvar muchas vidas en Tucumán”, valoró el titular interino del Poder Ejecutivo (PE).

Jaldo efectuó el anuncio esta mañana en la sede de la Legislatura, adonde acompañó al presidente subrogante de la Cámara provincial, Sergio Mansilla, en el acto de entrega de cinco utilitarios al Sistema Provincial de Salud (Sirposa), adquiridos con recursos del Poder Legislativo provincial.

“Cumplimos con la palabra empeñada. A todos los tucumanos les habíamos pedido un esfuerzo en enero y febrero. Sabíamos que ese esfuerzo era clave, sobre todo por la fecha, ya que es cuando se realizan los mayores eventos, propios de las vacaciones, como los grandes festivales y los bailes de carnaval, así como también los partidos de fútbol con nuestros equipos como locales. Sabíamos que nos teníamos que cuidar, y reducir al máximo los eventos multitudinarios. No son medidas populares, y seguramente algunos se enojaron. Pero quiero agradecer a cada uno de los tucumanos que nos acompañó con el cumplimiento de este decreto, que termina el 28 de este mes”, expresó el gobernador.

En esa línea, detalló que las estadísticas relativas a la pandemia evidenciaron datos positivos en este tiempo, tanto en cuanto al índice de contagios como a la ocupación de camas de terapia intensiva para pacientes de covid-19.

“(Por ello), estamos anunciando que el decreto termina el 28 de febrero. No se va a prorrogar. Todas las prohibiciones que teníamos para los eventos multitudinarios y otro tipo de espectáculos, quedan sin efecto, y así también el pase sanitario”, enfatizó Jaldo.

Recordó además que Tucumán “ha sido una de las primeras provincias” en aplicar estas disposiciones, luego adoptadas por la Nación. “(El DNU) cumplió sus objetivos”, reafirmó.

A modo de ejemplo, Jaldo describió que en la provincia se alcanzó el 92% de la población objetivo con la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que cerca del 84% recibió la segunda aplicación. “Estamos notando un incremento sustancial en el refuerzo, así como también la vacunación de nuestros niños”, indicó.

Y remarcó: “finaliza el decreto, (a partir del 1 de marzo) dejamos sin efecto las prohibiciones para los actos multitudinarios y el pase sanitario en Tucumán”.

Para cerrar, Jaldo efectuó una advertencia. “Hoy no estamos diciendo que se terminó la pandemia. No estamos anunciando la finalización de la pandemia, sino de ciertas medidas que hemos tenido. La pandemia sigue, con menos contagios, pero sigue. Por eso, tenemos que continuar con el uso de barbijos, con el distanciamiento social, con todos los cuidados y las medidas que nos indican en el Ministerio de Salud. Hay que mirar lo que está pasando en otros lugares del mundo. No terminó la pandemia”, remarcó.

