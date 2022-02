POLEMICO: Cabandié responsabilizó a la justicia y a los productores por los incendios: “El 95% son por razón humana”

El ministro de Ambiente se presenta en el Senado para exponer sobre el incendios en Corrientes. Cargó contra la jueces no actúan y los gobiernos locales.

El ministro de Ambiente Juan Cabandié responsabilizó a la acción humana por los incendios de Corrientes, durante una exposición en el Senado en la que también destacó que el cambio climático ocasiona eventos similares en los países desarrollados.

“El 95 por ciento de los incendios son por razón humana. En su mayoría por intencionalidad y en menor medida por imprudencia. Si tenemos sequía, stress hídrico y disminución de precipitaciones realizar esta práctica son un problema”, sostuvo Cabandié.

“No lo realizan todos, pero unos pocos lo hacen y perjudican a un conjunto”, aclaró ante la comisión de Medio Ambiente, que seguirá presidida por la macrista Gladys González. “El promedio de lluvias en Corrientes en los últimos tres ejercicios ha disminuido considerablemente: el promedio es de 1.700 milímetros y hubo una disminución de entre 500 y 700 milímetros. Las lluvias son escasas”, remarcó.

Cabandié coincidió con González en que la situación de Corrientes “es crítica”, pero también la definió como una oportunidad “para esclarecer diversos temas a cómo abordan los estados los incendios forestales. Y esclarecer las competencias y también es una oportunidad sobre la necesidad de generar cambios en todas las instancias del Estado”.

Apuntó contra la justicia y los gobiernos locales, responsables en primera instancia de evitar los incendios. “Nos encontramos ante situaciones donde apagamos y a los tres días se vuelve a prender. Volvemos a ir a apagar y a los tres días se vuelve a prender. No estamos facultados para investigar a quienes prenden, ni para agarrarlos in situ, ni para juzgarlos, imputarlos o procesarlos”.

“Seguimos siendo querellantes, como también nos constituimos en el mismo sentido frente a los focos ígneos de la provincia de Corrientes, pero la provincia nunca encontró a nadie”, atacó. Y mostró con filminas que según la ley de manejo del fuego, los primeros en actuar deben ser los gobiernos locales y provinciales.

“A veces llamamos a una provincia para avisar que hay un foco de incendio. Si no lo hacemos, estaríamos violando el artículo 124 de la Constitución”, relató, en una clara chicana a gobernadores. Reclamó además aprobar la ley de humedales, cajoneada en Diputados hace 2 años.

El ministro aclaró que los aviones no son suficientes para apagar el fuego y no todas las provincia cuentan con cuerpos forestales para afrontar los focos. “Tampoco es un tema de recursos. Si fuese por acumulación de recursos, Canadá no hubiera tenido 4 millones de hectáreas, Australia otras 23 y California otras tantas”.

