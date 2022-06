Rocchia Ferro acusó de mafioso a Eduardo Reinoso de la Asociacion de Transportistas de Carga

El empresairo azucarero Jorge Rocchia Ferro dijo estar triste tras los incidentes que protagonizaron el martes, transportistas de carga y gente vinculada con las fábricas azucareras de su propiedad, que motivaron la intervención de efectivos anti motines de la Policía tucumana.

El titular de la Unión Industrial de Tucumán apuntó directamente a Eduardo Reinoso, presidente de la Asociación de Transportistas de Cargas, de ser quien incitó a la Policía de la Regional Este para reprimir a sus colaboradores, sin explicar por qué había gente de sus ingenios en el lugar.

Con este argumento, Rocchia Ferro pidió la renuncia del jefe de la URE, a quien acusó directamente de actuar en connivencia con Reinoso, a quien se refirió despectivamente como “El Señor de los Anillos”, aludiendo a la costumbre del dirigentre de usar esta clase de joyas.

Enfrentado a la posibilidad de ser denunciado por sus dichos, el empresario azucarero dejó mudo al set de Los Primeros, con quien dialogaba, al afirmar a viva voz que “me chupa un huevo”, cualquier acción judicial, ya que dijo tener pruebas de sus afirmaciones.

Jorge Randis, de Transportistas Unidos de Tucumán, dijo que “tuvimos un contratiempo con el empresario Jorge Rocchia Ferro quien mandó a su personal con apellidos conocidos y otros barrabravas, a reprimir a los camioneros ya que había camioneros de él que estaban a la vera de la ruta”, expresó. “Mandó a personas a agredir, la policía tuvo que actuar de oficio para frenar la situación porque se presentaron y comenzaron a apedrear a los obreros y luego a la policía”, añadió.



“No vamos a liberar nada, esto es por tiempo indeterminado, hasta que no tengamos soluciones seguiremos de paro” y sumó: “Es muy probable que las tarifas no se puedan modificar porque la gente de la producción no quiere pagar esa tarifa, por lo que le pedimos al gobierno provincial y de la Nación un gasoil con un precio similar al que tienen en Buenas Aires, ese valor ronda los 120 pesos”.



fuente:losprimeros