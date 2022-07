Alberto Fernández, a Cristina Kirchner: “El poder no pasa por una lapicera”

En el aniversario de la muerte de Juan Domingo Perón, el jefe de Estado dio su discurso junto a la cúpula de la CGT. La vicepresidenta hablará este sábado en Ensenada.

El presidente Alberto Fernández llamó este viernes a recordar las enseñanzas de Juan Domingo Perón y su “mensaje de unidad” durante la última presidencia, al tiempo que sostuvo que el ex mandatario “no necesitó una lapicera” para convencer a millones.

“Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie, hay que persuadir, y me quedo con esa frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro que lo acompañe en la empresa que va a empezar”, subrayó el jefe de Estado.

En ese marco, respondió a una frase que lanzó la vicepresidenta Cristina Kirchner semanas atrás, cuando le reclamó que utilice la lapicera para gobernar al hablar de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la licitación de la empresa Techint.