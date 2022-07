Aldo Rico fue denunciado penalmente por convocar a militares

Fue presentada por el secretario Horacio Pietragalla Corti, quien en el escrito solicitó que se investiguen “de manera urgente las expresiones” del excarapintada.

Luego que en redes el ex militar carapintada Aldo Rico llamara a los militares a “reunirse y organizarse para defender a la Patria”, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación encabezada por Horacio Pietragalla denunció penalmente al ex militar, señalando con esa convocatoria “atenta contra el orden constitucional y llama a deponer a los poderes públicos democráticos”.

En el escrito de la Secretaria de Derechos Humanos, se solicita a la justicia federal que investigue “de manera urgente” las expresiones de Rico, indicando que “se está ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas, tipificado en el artículo 226 bis del Código Penal”.

En la nota firmada por Pietragalla, se destaca que las expresiones de Rico “son contundentes”, afirmando que “se debe tener en cuenta que el ex teniente coronel del Ejército tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares contra el orden constitucional y democrático”, como lo fueron los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988.

Pietragalla indicó que el área a su cargo “se encuentra obligado a denunciar estos gravísimos hechos”, cumpliendo “con el deber indeclinable de realizar acciones concretas y efectivas a fin de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, la defensa irrestricta de la democracia, de asegurar el ‘Nunca más’ y hacer realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia”.

Como se sabe, Rico publicó en sus redes sociales un video en el que convocaba a las Fuerzas Armadas en la que llamó a los militares a “organizarse” porque “cuando la Patria está en peligro todo es lícito”. “Es un llamado a reunión antes de las crisis. Hoy la Patria es una anarquía y no hay Gobierno”, dijo Rico en su polémico posteo.

“Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes”, había dicho el ex militar.

En el mensaje, además, subrayó: “Tenemos que organizarnos, unirnos, para eso hay que volver a tomar los enlaces y organizarnos donde se esté. Es un llamado a reunión antes de las crisis o de las batallas como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer. Les pido que se pongan de pie, que recuperen su autonomía intelectual y política, que se unan, se reúnan, se organicen”.

fuente:losprimeros