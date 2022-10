El diputado Javier Milei se cruzó con Cristina Pérez por las PASO y apuntó a “los delincuentes” de Juntos por el Cambio

El liberal no quiso responder si apoyará la suspensión de las primarias y enfureció con la periodista: “estás operando con el formato de Juntos por el Cambio”.

Javier Milei enfureció con la periodista Cristina Pérez cuando le consultó si apoyará la suspensión de las PASO, como promueven los gobernadores y el kirchnerismo, y la acusó de “operar” para Juntos por el Cambio.

El diputado liberal no quiso responder sobre cuál será su posición en caso de que el debate llegue al Congreso. “Eso es falso. No existe el proyecto y yo no discuto en abstracto”, afirmó Milei en Radio Rivadavia.

“A mí no me metas en esa mugre, porque estás operando con el formato de Juntos por el Cambio”, le dijo a Milei a la conductora cuando le insistió si iba a apoyar la suspensión o derogación de las primarias. “Si no me contestás me estás evadiendo la pregunta y es grave, ¿vas a votar con los Kirchner?”, lo apuró Cristina Pérez.

“Cuando aparezca un proyecto, hablaré. Yo no me voy a meter en estas trampas de Juntos por el Cambio y de los operadores”, replicó el economista. “Te cuento que para que se salga esa ley se necesitan 129 votos y el kirchnerismo tiene 118 y se le cayeron 7 propios. No tienen los votos. Entonces salir a perseguir a una persona y operarlo eso es lo que está mal”, continuó.

“Yo te cuento lo que hace la gente de Juntos por el Cambio y si hay periodistas funcionales a eso… vos sentite como quieras, es un problema tuyo, no mío”, le dijo Milei a Cristina Pérez cuando ésta le dijo sentirse ofendida por sus dichos.

“Salir a perseguir a una persona mediáticamente está mal. Y utilizar los recursos para eso, está mal. Estás operando con el formato de Juntos por el Cambio sobre un proyecto que no existe”, insistió el líder de La Libertad Avanza.

“Muy fácil es operar. Respetar la bajada de línea que manda el Gobierno de la Ciudad. No voy a contestar sobre abstracciones construidas por los delincuentes de Juntos por el Cambio para que me vengan a operar”, finalizó Milei antes de que la entrevista finalizara de manera abrupta.

Si el debate sobre la suspensión de las PASO llega al Congreso, Milei será en clave en diputados porque al oficialismo le hacen falta 11 votos para lograr el quórum, si es que todos los integrantes del Frente de Todos votan a favor. De esos once actualmente cuenta entre 7 y 8 eventuales aliados y los liberales podrían ser clave para llegar a 129.

El libertario debatió el tema con su compañera de bloque Victoria Villarruel, quien en varias ocasiones dijo que gastar 20 mil millones en la primarias no tiene sentido. Además, la primera vuelta licúa a las terceras fuerzas, que quedan de rehenes con la polarización de las generales. Pero Juntos por el Cambio las necesita para resolver su interna y si Milei colabora para suprimirlas lo acusarán de funcional al kirchnerismo.

fuente:lapoliticaonline