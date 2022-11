Jaldo le sugirió a Alfaro, que se ponga a trabajar en serio porque la Municipalidad deja mucho que desear”

El gobernador Osvaldo Jaldo le respondió al intendente Germán Alfaro por sus críticas debido a las supuestas intromisiones del oficialismo en decisiones judiciales que atañen al municipio. En rueda de prensa, el titular del Poder Ejecutivo desmintió la versión del referente opositor y lo instó “a que se ponga a trabajar en serio”.

“Me cuesta contestar algunas acusaciones injustas o falsas. He visto que el intendente sacó un corto publicitario para hablar de (Juan) Manzur y Jaldo. ¡Cómo será el nivel de nerviosismo que hizo algo así!”, reprochó el gobernador.

Y preguntó, con tono irónico, “qué tienen que ver Manzur y Jaldo con los proyectos del municipio de la Capital”. En ese marco, recordó que “Juan Manzur le destrabó los fondos a Alfaro para que pueda hacer la plaza (Independencia); Manzur lo ayudó a Alfaro, lamentablemente el intendente no cumplió las expectativas de la ciudadanía, porque todo el mundo critica la plaza. Y también Manzur le destrabó los aportes no reintegrables del Gobierno nacional a Alfaro, que todavía no sabemos en qué los gastó, porque nunca lo explicó”.

Y preguntó luego “qué tenemos que ver nosotros con los planteos judiciales que le hacen a Alfaro” o “con los fallos que saca la Justicia al intendente”. En esa línea, se refirió al estacionamiento pago, que se mantiene paralizado por una cautelar dictada por el fuero contencioso administrativo.

“El intendente dice que no lo dejan avanzar con ’los proyectos’, pero no dice que fue con el ’estacionamiento pago’, porque él mismo sabe que ese estacionamiento pago es mala palabra; más que a un proyecto, todos los tucumanos saben que suena a negociado. No puede ser que el 85% del producido por el estacionamiento se lo lleven los porteños, y el 15% que de en Tucumán”, cuestionó Jaldo.

Y sostuvo que el intendente “falta a la verdad” en sus acusaciones. “Quien le volteó ese proyecto, mitad proyecto negociado que hizo con la Capital Federal, fue el Poder Judicial. Ni Manzur ni Jaldo. ¿Y por qué? Porque estaba flojito de papeles, porque no pudo demostrar en la Justicia que la documentación estaba en orden”, añadió.

Y se refirió luego a la obra del Mercado del Norte, también cuestionada por Fodecus en los tribunales provinciales.

“Esto del Mercado me estoy enterando recién que tiene un planteo judicial, pero no lo hacemos nosotros, ni la Provincia ni ningún dirigente de nuestro espacio, sino organizaciones intermedias. En todo caos que les saque un corto publicitario a ellos, pero no a Manzur ni a Jaldo”, expresó el tranqueño.

Por último, afirmó que notó “muy nervioso al intendente Alfaro”, porque “sabe que está perdiendo las elecciones del año próximo contra Manzur y Jaldo”.

“Le sugiero que se dedique a gobernar, que no busque culpables donde no los hay, y nosotros como Gobierno de la Provincia bajo ningún punto vista participamos de los planteos judiciales (relacionados al municipios). Que se ponga a trabajar en serio. Políticamente, institucionalmente, la verdad que para nada, ni hablo bien ni hablo mal (de Alfaro); sí ruego que haga lo mejor por los vecinos de San Miguel de Tucumán y se dedique a gestionar la municipalidad, que deja mucho que desear”, señaló Jaldo. Y, con respecto al “corto publicitario”, ironizó: “se hubiese ahorrado esos pesitos para darle más servicios a los tucumanos”.

fuente: contexto