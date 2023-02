Quintela afirmo que “si Alberto o Cristina no compiten, Wado de Pedro tiene todas las condiciones para ser candidato”

El gobernador de la Rioja Ricardo Quintela encumbró al ministro del Interior entre los presidenciables del Frente de Todos. Además, sostuvo que no sería “ético” que funcionarios del Gobierno compitan en una interna con el Presidente, tal como el propio Fernández avala

La danza de nombres para definir la candidatura presidencial de este año se aceleró luego de la reunión de la mesa nacional del Frente de Todos. Los principales dirigentes del peronismo comenzaron a expresar en público las opciones que se analizan en el interior de la fuerza política.

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, tenía que haber asistido al encuentro que se desarrolló en el PJ Nacional, pero un frente de tormenta y piedras impidió que el avión que lo debía transportar despegara de la provincia. Sin embargo, fue puesto al tanto de lo que había sucedido en la reunión pocas horas después de su finalización.

“Fue una charla buena, positiva, interesante. Gran parte de la charla fue para analizar si hay o no PASO, y si Cristina puede ser candidata este año, saltando la proscripción”, consideró el mandatario durante una entrevista brindada a Radio 10 este domingo.

Quintela dijo que en la cumbre peronista se habló de la posibilidad de que Alberto Fernández compita en las PASO y aseguró que, si eso sucede, “quedarían inhabilitados los ministros para presentarse” porque “son sus empleados y no pueden competir contra él”.

“Estando el Presidente, el resto no son pares, hay una diferencia sustancial. Yo ya lo dije en el encuentro del lunes”, expresó, en referencia a la comida que compartieron algunos gobernadores del PJ con el Presidente en la Quinta de Olivos.

En esa línea, sostuvo que “es muy difícil que un ministro se presente cuando el que se presenta para competir es el Presidente”. “No se puede, hasta por una cuestión ética. Es prácticamente inviable”, explicó, y resaltó que lo que expresó es “una posición personal”.

Quintela enumeró los precandidatos presidenciales que hay, pero insistió en la idea de que solo deberían competir si Alberto Fernández o Cristina Kirchner no lo hacen. “Están “Wado” (de Pedro), Massa, Scioli y algún gobernador, pero no sé quién porque ninguno quiere ser. Podemos competir si el Presidente o la vice no van”, señaló.

“Si el Presidente es candidato, invalida que puedan ser ellos. Scioli y Massa son empleados de él. Son ministros que están bajo su dependencia. No es bueno ni correcto que un ministro le compita al Presidente”, señaló.

La única puerta que dejó abierta para que sea candidatos los ministros es que lo hagan después de renunciar a su cargo. En esa línea, consideró que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, es el que “tiene más chances” de competir en el caso que Alberto Fernández y Cristina Kirchner no lo hagan.

“‘Wado’ es el ministro que mejor relación tiene con los gobernadores, no solo por su cargo, sino por la forma de ser de él. Tiene una relación afectiva con nosotros y siempre se muestra dispuesto a colaborar con nuestros pedidos”, resaltó.

Además, dijo que el funcionario de La Cámpora “es un hombre muy querible, y muy amplio” que “busca el diálogo con todos los sectores”. “Tiene todas las condiciones para ser candidato. Si no están Cristina ni Alberto, él tiene muchas chances”, indicó.

Si bien resaltó que los gobernadores Jorge Capitanich (Chaco) y Juan Manzur (Tucumán) son los que han expresado “voluntad de crecer”, destacó que “ninguno se plantó en el centro de la escena y dijo ´quiero ser yo´”. “Eso es preocupante”, sentenció.

“Estamos trabajando para ponernos de acuerdo en cuál es el camino que tenemos que transitar. Tenemos que resolver los problemas heredados más la pandemia y la guerra”, indicó.

Por último, dijo que Cristina Kirchner “es la dirigente más importante de la Argentina” y una de las líderes “más importantes del mundo por su visión geopolítica”, al nivel de “Barak Obama y Ángela Merkel”.

