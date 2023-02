A un día del inicio de clases una escuela céntrica corre peligro de derrumbe

El ministerio de educacion que conduce Juan Pablo Lichtmajer , no dio ninguna solución, son cientos los alumnos afectados.

Se trata del establecimiento Fray Pedro Zavaleta, ubicado en la calle Virgen de la Merced al 400. Las clases no iniciarán allí por peligro de derrumbe.

La escuela Fray Pedro Zavaleta, ubicada en la calle Virgen de la Merced al 400, no será parte del inicio del ciclo lectivo 2023 el próximo miércoles. La razón se argumenta en una falla estructural que provoca un peligro de derrumbe.

“La escuela está cerrada desde septiembre del año pasado. Los chicos han pasado a la escuela Mitre y comparten un aula entre el primer y segundo grado. La cerraron por peligro de derrumbe”, afirmó la madre de un estudiante a Los Primeros HD.



“El ministerio no se hace responsable. No nos dieron respuesta”, comentó.

fuente:losprimeros