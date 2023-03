MORATORIA PREVISIONAL: Unos 24.000 tucumanos podrán jubilarse

El jefe de la regional NOA de la Anses, Marcelo Santillán, adelantó que la entidad habilitará turnos para que los potenciales beneficiarios puedan hacer el trámite.

Alrededor de 24.000 personas en Tucumán se encuentran en condiciones de comenzar a tramitar su jubilación, en el marco de la moratoria previsional que aprobó el lunes Diputados. Así lo precisó el jefe de la regional del Noroeste Argentino (NOA) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Marcelo Santillán.

“Unos 24.000 varones y mujeres puedan acceder a esta jubilación en la provincia. Estamos muy contentos de contar con esta herramienta”, dijo el funcionario. Rechazó los cuestionamientos que la norma había recibido por parte de diputados de Juntos por el Cambio, que señalaban que la implementación de este beneficio haría aumentar el déficit del país y significaría sepultar el régimen previsional. “El presupuesto que necesita la puesta en vigencia de esta medida ya se había aprobado antes. Además, la gente se acoge a un plan de pago; es decir, no se le esta asignando un derecho sin ninguna contribución”, precisó.

Por el contrario, insistió en que la medida lleva alivio a alrededor de 800.000 personas en todo el territorio nacional, que estaban fuera del sistema. “Hay gente que trabajó toda su vida; y luego de tantos años de esfuerzo, lamentablemente no se podían jubilar, porque no les habían hecho los aportes”, dijo.

Santillán contó que algunas personas habían empezado a solicitar turnos para este trámite, aun cuando todavía no se había aprobado la ley. Añadió que al mediodía de ayer habían mantenido una reunión en la cual recibieron las directivas para aceitar su puesta en vigencia. “Vamos a esperar a que la ley se reglamente. Cuando todo eso esté listo vamos a notificar formalmente”, destacó.

Adelantó, sin embargo, que se habilitarán turnos para que la gente pueda gestionar. “Quiero puntualizar que no se necesita de ningún tipo de intermediario o gestor. Se habilitará la mayor cantidad de turnos posible, para que la gente se acerque a nuestras oficinas y pueda acogerse”, afirmó

La flamante ley

La moratoria está pensada para aquellas personas que tienen la edad jubilatoria cumplida, pero que no cuentan con los 30 años de aportes exigidos para acceder a la jubilación. El esquema propone un plan de pagos para que estos eventuales beneficiarios puedan regularizar los períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive. Para ello, se dispone una modalidad de pago en hasta 120 cuotas -según las condiciones que establezca la reglamentación-, que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio.

La cuota se calculará como un porcentaje (basado en el componente previsional) sobre la remuneración mínima imponible.

El proyecto contempla, además, la posibilidad de que las personas en edad prejubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años), que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y empezar a pagar los períodos faltantes, y llegar a la edad sin pasivos.

