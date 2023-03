Continuan los cortes de ruta en Amaicha y Colalao del Valle

Este jueves, por cuarto día consecutivo, los cortes en las rutas de Amaicha del Valle y Colalao del Valle causan demoras y malestar entre los conductores.

Los padres autoconvocados de los Valles Calchaquíes protestan en demanda de la designación de conserjes y cocineros para las escuelas de la zona. El corte de la ruta 307 generó malestar y demoras entre los automovilistas que circulan por la zona.

Largas colas de vehículos, incluyendo ómnibus y camiones, se observan sobre la ruta 307, a la altura de la bodega comunitaria, durante las últimas horas, y en la ruta 40.

“¿Por qué tenemos que ser rehenes de unas 15 personas?. La policía debe actuar de oficio”, señaló a través del WhatsApp de CONTEXTO uno de los automovilistas afectados.

Es el cuarto día consecutivo de protesta en demanda al Ministerio de Educación de la provincia de la designación de conserjes y cocineros para más de 10 escuelas de la zona.

“Los comedores escolares no pueden funcionar porque no hay nadie que cocine y tampoco responsables de la limpieza de los edificios. Es un drama que viene desde hace tiempo y que los padres veníamos afrontando turnándonos para ir a hacer ese trabajo. Pero esta situación no puede seguir así”, explicó Vanesa Mamaní, una de las manifestantes.

Las instituciones educativas afectadas son de Amaicha del Valle, Colalao del Valle, Los Sazos, El Bañado, Ampimpa, Quilmes y El Pichao.

fuente:contexto