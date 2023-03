Denuncian al Movimiento Evita por desviar $4.000 millones del Potenciar Trabajo

La acusación la realizó la Coalición Cívica. El diputado Hernán Reyes explicó en Cadena 3 el entramado que tiene a Emilio Pérsico como principal acusado. “La utilizan para financiar la política”, apuntó.

La Coalición Cívica (CC) radicó una denuncia penal contra el Movimiento Evita por un supuesto desvío de 4 mil millones de pesos del Potenciar Trabajo a sus cooperativas.

Hernán Reyes, diputado por la Ciudad de Buenos Aires, explicó detalladamente en Cadena 3 la metodología de la organización liderada por Emilio Pérsico, quien es el principal acusado.

“Hay una caja directa que tiene que ver con convenios firmados entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía Social, que dirige Emilio Pérsico. En esa transacción, Pérsico le transfirió $4.000 millones al Movimiento Evita sin justificación, sin contralor y sin poder acceder a esa información, porque la tienen blindada”, sostuvo.

A su vez, recriminó que no existe ningún tipo de vigilancia sobre los programas social por parte del Estado, ya que el Movimiento Evita tiene el control de los organismos encargados de tal fin.

“No sólo están en la Secretaría de la Economía Social, sino que también tienen la presidencia del INAES, que es el Instituto Nacional de Asuntos Cooperativos, y también tienen ocupada la dirección de fiscalización y control del INAES, que controla a las cooperativas”, detalló.

De esta manera, Reyes advirtió que “tienen todo el andamiaje del Estado en términos de administración, control y validación de los programas y los transfieren a sus cooperativas”.

“Le pedimos a Tolosa Paz esos convenios, pero no pudimos acceder a las fojas en sí, en qué consistía, en quién los firmó, en quién los recibió. Nos respondieron que no nos los iban a dar, al punto que fuimos a la Justicia y ganamos en primera instancia, pero luego apelaron: es evidente que no quieren mostrar esa información, porque no resiste el menor análisis”, manifestó.

La gravedad del asunto no sólo recae sobre Pérsico, sino que también lo hace sobre el presidente Alberto Fernández, planteó el diputado: “El Movimiento Evita es su brazo político cuando llega a la presidencia y a través de eso pudo sostener la disputa con Cristina Kirchner”.

“Pérsico se mantiene, porque es un acuerdo político. Le han dado ese lugar para sostener en un principio la presidencia de Alberto Fernández en su disputa interna dentro del peronismo y ahora han ganado autonomía para su propio desarrollo”, denunció.

En ese sentido, resaltó que la organización maneja, aparte de los convenios del Potenciar Trabajo, otros 150 mil planes de manera directa y por eso surgieron las disputas internas con los otros movimientos, que no están bajo la órbita del secretario de la Economía Social.

“Tolosa Paz dio de baja planes (150 mil), pero dijo que esa plata de los planes la va a reinsertar en el sistema de Potenciar Trabajo. ¿Por qué el Movimiento Evita no se queja de la baja de esos planes? Primero, porque no los toca a ellos y, segundo, porque van a recuperar ese dinero de manera discrecional”, aseveró.

Por último, Reyes aclaró que el monto de $4.000 millones se desglosa en “mil ochocientos millones de pesos directos a la Federación de Trabajo Evita de parte de Pérsico; del INAES, doscientos millones; y por otro lado, otros dos mil millones de pesos a cooperativas vinculadas con el Movimiento Evita”.

“Los planes sociales son una caja millonaria y que financia política y que usa a los pobres”, cerró el diputado.

fuente:cadena3