” Pésima gestión en Desarrollo Social” : Cuidadoras de la Sala Cuna exigen el pago de sus haberes

Jóvenes trabajadoras sostienen que todavía no pueden cobrar cheques de noviembre de 2022. Están en negro y carecen de una estabilidad laboral.

Trabajadores de la Sala Cuna pertenecientes al área de Desarrollo Social realizaron una protesta este lunes frente a Casa de Gobierno.

Solicitan formalizar el empleo y efectuar contratos para aclarar su situación laboral. “Nosotros estamos en negro, no tenemos nada y encima, los pagos sale atrasados”, explicaron. Y en ese sentido, confirmaron que “hay trabajadores que recién están cobrando cheques del mes de octubre del año pasado”.

Afirman que tras varios intentos de reuniones y charlas con sus directivos no consiguen una solución. “Queremos una respuesta concreta lo antes posible”, expresaron.

Las cuidadoras trabajaron en medio de la pandemia, a cargo de las salas atendiendo a niños con Covid-19 o con otras enfermedades. “Durante los paros de colectivos nos hacen ir igual haciéndonos cargo nosotros de los gastos de transporte”.

Las jóvenes trabajadoras aseguran que cobran $500 pesos la hora, es decir que perciben un sueldo de aproximadamente $60 mil pesos.

FUENTE:LOSPRIMEROS