La zafra azucarera en Tucumán comenzara este martes

Como viene ocurriendo los últimos años, la Compañía Azucarera Los Balcanes SA, propietaria del ingenio-destilería La Florida, dará el puntapié inicial a la campaña sucroalcoholera de 2023 en Tucumán. Según lo anticipado por el grupo empresario, mañana será el acto en el canchón de la fábrica de Cruz Alta, donde a las 11 se oficiará una misa en Acción de Gracias y se bendecirán los nuevos frutos.

En la ocasión está previsto que hable el presidente del directorio, Jorge Rocchia Ferro, sobre las expectativas para esta nueva zafra. Fueron invitadas las máximas autoridades de la provincia, y se informó que en esta ocasión se pondrá en valor el chalet del casco antiguo del ingenio.

A pesar de la sequía y de las inestabilidad financiera que atraviesa el país, Rocchia Ferro avizora en Los Primeros avizoró un año magnifico para Tucumán respecto a la producción tanto de azúcar como de alcohol. El también presidente de la Unión Industrial de Tucumán admitió además, que el sector metalúrgico con sus vaivenes, está en un muy buen momento a partir de la actividad minera.

El referente de la firma azucarera Los Balcanes demuestra su optimismo ante una nueva zafra azucarera al expresar que “el mercado interno estará absolutamente cubierto y la exportación de azúcar también estará cubierta este año. También el plan etanol estará cubierto, eso es muy bueno para la actividad”.

Sostuvo que “no hay ninguna chance de que falte azúcar. Todo lo contrario, tenemos en Tucumán un excedente de más o menos 300 mil toneladas de azúcar y eso nos lleva a cumplir con toda la demanda y el remanente va al alcohol”.

Sin dejar de lado todos los problemas económicos que se presentan en el país, el industrial afirmó que “vamos bien, no es cierto que no estemos bien. Estamos dentro un contexto muy feo, que nos está llevando esa República llamada Buenos Aires, pero necesitamos que los que están acá traigan los fondos que tienen afuera y eso es lo que hace la industria azucarera, que invierte recursos propios. Y me parece que podemos tener un año magnífico”.

En tal sentido, Rocchia Ferro indicó que “tenemos que tener la inteligencia de los que hacemos alcohol que por más que hoy ese costo es el 50% más barato de lo que yo vendiera una bolsa de azúcar”. Además, reconoció que para la actividad el dólar oficial es bajo y el dólar agro no alcanza al sector.

El año pasado en Tucumán cayó un 3,70% la producción

En cuanto a la disponibilidad de la zafra, todavía no hay certeza. Si bien fue muy marcada la sequía que resintió los cañaverales durante enero y parte de febrero, vimos en los últimos días que la lluvia trajo alivio a los productores.

De acuerdo con los datos de la consultora A. Carrizo y Asociados en su reporte económico y social de Tucumán y del NOA, la producción de azúcar del año pasado en Tucumán cayó un 3,70% respecto de la campaña 2021 y que la de bioetanol se redujo un 1,40%. Añade que “la cantidad de caña bruta molida el año pasado fue 14,52% menor a la de la zafra de 2014, la mayor de la última década”.

