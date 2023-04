Licencia de conducir digital: ¿ Sirve o no sirve?

Luego de una polémica ocurrida en Córdoba respecto a la licencia de conducir digital, surgió la duda ¿Reemplaza al plástico y es realmente legal presentarla?

A Mariano lo paró la Policía en un control en la provincia de Córdoba. El agente le solicitó, como en cualquier procedimiento rutinario, la licencia de conducir.Mariano presentó el registro digital, el que se encuentra dentro de la aplicación Mi Argentina y el personal de las fuerzas de seguridad le dijo que no tenía validezy que lo multaba “por pelotudo”. Esa fue, en resumen, la noticia que divulgó el portal local El Doce y que circuló por redes sociales durante varias horas, desatando la polémica y el debate entre las personas.

Pero resulta que a través de la disposición 39/2019, se creó el formato digital de la licencia de conducirque luego terminó por incluirse en la aplicación Mi Argentina, junto a otros documentos como el DNI, seguro del vehículo y prestaciones sociales. La app sirve como una suerte de “tarjetero virtual” con toda la documentación relevante como ciudadano argentino y su uso todavía genera algunas dudas en las personas.

Este documento, presentado en este formato, no es más que un elemento complementario del plástico original,explicó la ANSV en su momento. Es decir, en caso de que las autoridades así lo requieran, la presentación de la licencia en su formato físico es obligatoria y tenerla en la app no la reemplaza.

Por otro lado, y en relación a la polémica ocurrida en Córdoba, la realidad a si se puede o no presentar únicamente la licencia digital es que depende íntegramente de las autoridades que lleven adelante el procedimiento. Es decir, si ellos consideran necesaria la exhibición del plástico, será obligatorio presentarlo. Sin embargo, puede ocurrir que no lo pidan y se conformen con la revisión de datos de la digital.

¿Es legal mostrar solo la licencia de conducir digital si no se cuenta con la tarjeta física?

Si bien el DNI digital es aceptado en la mayoría de los trámites, los automovilistas se quejan de que no sucede lo mismo con el registro. Qué dice la ley.

Desde la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad precisaron que “los agentes de tránsito no las dan cómo válidas porque tienen que poder chequear la identidad con la licencia física y aquellos que se vean imposibilitados de exhibirlas están cometiendo una infracción”. De hecho, en la propia aplicación se detalla que “si te retuvieron o inhabilitaron la licencia física, no podés circular con la licencia digital”. En esa línea, Miguel Rizzotti, director general de Prevención de Accidentes de Tránsito, le explicó al medio citado previamente que “la licencia digital no es suficiente”.

Ahora bien, puede ocurrir que en caso de pérdida o extravío no se tenga en mano el plástico obligatorio. En esos casos, luego de haber iniciado el trámite de renovación o reimpresión correspondiente, es posible circular con la digital pero se necesitará un complemento extra. Una fuente de la Dirección General de Licencias de la Ciudad de Buenos Aires comentó tiempo atrás que, en esos casos, se debe llevar el mail o comprobante del trámite en curso para evitar conflictos o malentendidos en un eventual control. Si bien en un principio, el gobierno había anunciado que tenían la misma validez; la entrada en vigencia de esa resolución de la ANSV dispuso todo lo contrario y muchos automovilistas se vieron perjudicados al no contar con esa información actualizada.

Todos los documentos que se necesitan antes de salir a manejar

Ya sea para trasladarse en rutas nacionales como dentro de alguna jurisdicción, todo conductor debe tener en mano el DNI, la licencia de conducir, el seguro al día, la cédula verde del auto si es que es titular del vehículo o la azul si no lo es. Además, deberá tener al día tramitada la VTV o RTO según corresponda, con la oblea visible y en el lugar correspondiente. Además, pese a que resulta una obviedad, la patente debe estar a la vista, ser legible, estar regulada y no tener ningún elemento no permitido que obstruya su correcta visibilidad. Todos los documentos deben estar al día y en plena vigencia y, en caso de que alguno esté en trámite, llevar consigo el comprobante que certifique el estado del trámite en cuestión. Cualquiera de los elementos antes mencionados pueden ser solicitado por las autoridades de control en los chequeos de tránsito pertinentes.

FUENTE: URGENTE 24