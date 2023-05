Roberto Sánchez , cada vez mas complicado por su frase “Drogas a cambio de votos”, ahora el Colegio de Abogados le pidió pruebas

Rodolfo Gilli envió una nota al candidato a gobernador de Juntos por el Cambio y advirtió sobre “el menoscabo al sistema democrático”

El presidente del Colegio de Abogados de Tucumán, Rodolfo Oscar Gilli, envió una nota al diputado nacional y candidato a gobernador por Juntos por el Cambio (JxC), Roberto Sánchez, para instarlo a presentar pruebas que sustenten sus dichos respecto a la supuesta entrega de drogas a cambio de votos. El representante de los letrados anticipó que el objetivo es “resguardar el sistema democrático”.

“Escuchás que ahora en vez de dar dinero dan droga. La gente de los barrios lo cuenta, lo dice, lo están sabiendo. Duele mucho. Debemos cambiarlo”, había dicho Sánchez durante una entrevista con Panorama Tucumano, el programa de LG Play

Gilli, en su escrito dirigido al diputado nacional, advirtió sobre “la gravedad de la situación denunciada”, en especial porque, según estos dichos, “existiría un pacto del actual gobierno con bandas narcos”.

“Teniendo presente que esta situación revestiría un grave menoscabo al sistema democrático y a la voluntad popular, la cual estaría condicionada por el grave flagelo que significa la utilización de sustancias ilícitas y prohibidas, solicito a usted proceda en carácter de urgente a acompañar a esta institución las pruebas que obran en su poder sobre estos graves hechos, a fin de que nuestro Concejo Directivo evalúe dicha situación procurando el debido resguardo de nuestro sistema democrático”, manifestó el titular de la entidad.

Sustentó su pedido “en la función esencial que el Colegio de Abogados de Tucumán desempeña en la sociedad como garante de la institucionalidad”

“Asimismo, teniendo presente la próxima reunión de la Federación Argentina de Colegios de Abogados a realizarse en fecha 2 de junio del corriente, insto a usted a que en el plazo de 24 horas de recepcionada la presente (nota), adjunte las pruebas solicitadas, a fin de exponer ante las autoridades nacionales la grave situación por usted expuesta”, señaló Gilli.

Las reacciones en el oficialismo y en la oposición

“Los vecinos denuncian que hay punteros del oficialismo que ofrecen droga a cambio de un voto. Nos indigna mucho esa situación y la denunciamos públicamente para que paren con esa mercantilización de la política que mata a los jóvenes tucumanos. Una cosa son los spots publicitarios del gobierno y otra es la que pasa en las calles de barrios y ciudades de toda la provincia. El combate al narcotráfico no admite dobles discursos”, afirmó Sánchez. Los dichos del radical generaron repercusiones en todo el ámbito político.

El gobernador Juan Manzur salió al cruce del referente de JxC. “Lo que hizo Sánchez es lo que se conoce en política como ‘el teorema de Baglini’; es decir, cuanto más lejos se está de ganar, son más locas las denuncias que hacen, y más fuertes las denuncias. Pero esto es lógico; ellos están perdiendo por mucho y por eso es que denuncian y denuncian y denuncian; pero lo que hizo Sánchez es un delito federal y si él conoce algún ciudadano que vende droga su obligación y su responsabilidad es ir a la Justicia Federal y denunciar con nombre y apellido quién es, porque esto es lo que corresponde”, enfatizó el conductor del PJ tucumano.

El candidato a gobernador por el oficialismo, Osvaldo Jaldo, aseguró por su parte que resulta “penoso” escuchar las manifestaciones “irresponsables” de su contrincante, y sostuvo que son producto de las malas proyecciones que tiene la coalición opositora en las encuestas.

“Da pena escucharlo repetir los slogans y los discursos que le escriben los asesores de Buenos Aires y Tucumán. Él fue intendente durante cuatro años y en ese tiempo nunca proyectó un recurso ni mucho menos administró un gasto porque durante esos años estuvo bajo el paraguas de las transferencias del Gobierno provincial, bajo la figura del Pacto Fiscal. Como administrador, Sánchez no tiene nada que mostrar. Y en esa situación él no está en condición de garantizarle a ningún municipio ni a ninguna comuna un futuro en materia económica, presupuestaria ni financiera de presente o futuro porque él no lo tuvo”, cuestionó el actual vicegobernador.

