Massa dijo que Lavagna tendrá un rol importante en su gobierno, si gana las presidenciales

En la entrevista con Mirtha Legrand, el candidato de Unión por la Patria confirmó que “desde el 10 de diciembre, Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver”.

Sergio Massa afirmó que Roberto Lavagna tendrá un rol clave en el manejo de la economía en caso que gane la elección, como anticipó en exclusiva LPO. Lo confirmó en la entrevista con Mirtha Legrand donde evitó confirmarlo pero dijo: “Desde el 10 de diciembre, Roberto en lo que viene va a tener mucho que ver”.

Mirtha Legrand le preguntó si en su gobierno “se quedarán todos los kirchneristas” pero el ministro esquivó la pregunta y respondió:”Hay un montón de ministros de este gobierno que conmigo no serían ministros, no tengo ninguna duda

LPO había adelantado antes de la realización del primer debate presidencial las versiones que ubicaban al ex ministro como candidato a acompañar a Massa.

En su momento, allegados al ex ministro negaron el ofrecimiento ante la consulta de este medio, pero se preocuparon por pedir que no se le diera entidad de desmentida. Esto abrió la hipótesis que Roberto Lavagna podría ser una suerte de “manager” del equipo económico, pero no ministro.

Lavagna y Massa tienen una vieja amistad y en el gobierno trabajan gran parte de los hombres más cercanos al economista, como su hijo Marco y Leonardo Madcur que sería designado como hipotético presidente del Banco Central.

Lavagna ya fue tentado para volver al Ministerio de Economía por Alberto Fernández y hasta sondeado por Mauricio Macri, pero siempre rechazó de manera muy consistente todos los ofrecimientos. En ese sentido, sería muy llamativo que ahora lo acepte aunque la relación personal con Massa podría modificar el escenario.

Si Massa logra el aval de Lavagna para designarlo con algún rol oficial en el manejo de la Economía sería un gesto de seducción al radicalismo, que lo llevó como candidato a presidente en 2007. Lo mismo con los votantes de Juan Schiaretti, de quien más cerca se ha mostrado el ex ministro en este proceso electoral.