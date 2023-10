Valeria Amaya: ” Juntos por el Cambio, tiene equipo y capacidad de gestión “

Entrevistamos a Valeria Amaya, Contadora Publica Nacional, quien actualmente es Subsecretaria de Servicios Públicos y Candidata a Diputada Nacional por Juntos por el Cambio,

¿ Cómo está llevando este último tramo de la campaña electoral y que recepción tiene en la gente sus propuestas?

Estuvimos recorriendo gran parte de la provincia con mi equipo, y concientizando al electorado que elegir a Patricia Bullrich y sus candidatos es la propuesta más razonable en estas elecciones, ya que Patricia Bullrich tiene equipo, y capacidad de gestión, la que demostró cuando se desempeñó en el área de seguridad en el gobierno de Mauricio Macri, además en el área económica contamos en Juntos por el Cambio con un excelente economista como es Carlos Melconian y todo su equipo, reitero en Juntos hay capacidad de gestión y liderazgo por parte de Patricia Bullrich.

¿En el caso de ser electa, en que temáticas se involucraría con mayor énfasis? .

Quienes me conocen saben de mi desempeño en el área de prevención de adicciones, y el importante trabajo realizado en el Municipio, durante la primera gestión de German Alfaro, donde tuve la oportunidad de trabajar en algunas acciones junto al Sedronar , paralela en ese momento a la gestión nacional que tenia Patricia Bullrich.

En el área prevención de la drogadicción hay mucho por hacer, pues no hay un tratamiento integral del adicto, solo parches que solo hacen que en cuestión de meses las personas vuelvan a caer en la adicción con todo lo que ello implica, desde el estado debemos promover que los jóvenes principalmente ocupen su tiempo en tareas productivas, deportivas o cualquier otra que los contenga.

¿ Como ve la problemática de drogas y narcotráfico en Tucumán ?

Veo con mucha preocupación, que no se ataca a los grandes traficantes, solo se hace hincapié en el microtrafico de drogas, se necesita frenar con énfasis el ingreso de la droga a Tucumán, hace falta una mayor contención como dije anteriormente en los jóvenes y en los niños, ya que en Tucumán hay niños de 8 o 9 años que ya se drogan, hay que dotar también de herramientas a las fuerzas policiales, con capacitaciones y equipos adecuados . También es necesario que el estado tenga centros de rehabilitación de largo tratamiento y con mayor capacidad. Pero el mayor déficit en rehabilitación para el adicto que tiene la provincia de Tucumán, es que no cuenta con un centro para rehabilitación para mujeres, quienes son mas vulnerables, ya que hay muchas se prostituyen para comprar drogas o son drogadependientes aun estando embarazadas, esto debe solucionarse de manera inmediata en la provincia, hoy en día a las mujeres con problemas de adicción solo se las atiende de manera ambulatoria en el Hospicio el Carmén.

¿ Cual es su opinión sobre Osvaldo Jaldo ?

Si bien Osvaldo Jaldo aún no comenzó su gestión, y cuando gobierne espero haga lo mejor para Tucumán, creo que es más de lo mismo, recordemos que el es el actual vicegobernador, que forma desde hace décadas de los gobiernos peronistas que empobrecieron a Tucumán.

Lamentablemente Tucumán tiene uno de los peores índices de inseguridad y pobreza de toda Argentina, y a la vista está que no se hizo ninguna obra importante de infraestructura. Yo desde el Congreso si soy electa voy hacer todo lo que este a mi alcance para legislar a favor de mi provincia.