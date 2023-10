Mauricio Macri se convirtió en el empleado del mes de Sergio Massa

Durante estos últimos dia de octubre el expresidente Mauricio Macri, no solo destruyó Juntos por el Cambio, sino también le está quitando caudal electoral a la Libertad Avanza de Javier Milei, sin duda un gran aporte para que el ministro Sergio Massa se convierta en Presidente de la Nacion.

A Macri sin duda lo traiciono su ego desmesurado al apresurarse a realizar el acuerdo Milei- Bullrich , el expresidente busca ser protagonista y ganar la elección, con su acuerdo Milei – Bullrich quebró JxC, cuando la estrategia podría haber sido distinta, esperar que JxC se expida, y si no era positivo el apoyo a Milei, él podría haberlo hecho junto a Bullrich en forma personal e invitar a dirigentes y seguidores de JxC a acompañar al lider libertario, hubiese sido más democrático, cosa que no ocurrió.

No sabemos si Macri se precipito porque es un caprichoso niño rico o porque tiene una competencia desmesurada con Cristina Kirchner, que sin duda es la otra gran titiritera de Argentina, o tal vez porque piensa que Massa de ganar la presidencia lo comenzara a perseguir judicialmente.

Lo que si sabemos es que Macri dice buscar que JxC vote a Milei, pero hace que el líder de la Libertad Avanza en declaraciones a la prensa ponga un no a sumar a Horacio Rodiguez Larreta.

El expresidente calculo mal el aporte de Bullrich, no entiende lo básico que JxC es una suma de partidos y que la mayoría de sus mas importantes dirigentes como Larreta, Morales, Lousteau y otros le dicen no al arreglo con Milei.

Por eso decimos que Macri durante este mes fue el que mas trabajo y méritos hizo para que un futuro muy cercano, Sergio Massa sea presidente.

JUAN RIVADENEIRA

Editor