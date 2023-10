Osvaldo Jaldo, encabezó el acto de asunción de secretarios y secretarias de Estado y presidentes de Entes Autárquicos en el Teatro Mercedes Sosa.

“Este es un gabinete abierto y plural”, expreso el flamante gobernador tucumano.

Este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, encabezaron el acto de asunción de secretarios y secretarias de Estado y presidentes de Entes Autárquicos en el Teatro Mercedes Sosa.

En una emotiva ceremonia, juraron: Julio Saguir, secretario de Estado de Gestión Pública y Planeamiento; Mariana Lucenti, secretaria de Comunicación Pública; Raúl Eduardo Albarracín, secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales; Marcelo Daniel García, secretario de Acción Política y Comunitaria; Cesar Torres, secretario de Trabajo; Mario Racedo, secretario de Derechos Humanos y Justicia; María Virginia Ávila, secretaria de Relaciones Internacionales y Empresariales; Roxana Díaz, secretaria de Culto y Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil; Fernando Enrique Solorzano, secretario de Hacienda; Pedro Sandilli, secretario de la Unidad Ejecutora Provincial; Eduardo Castro, secretario de Producción; Eduardo Miguel Jairala, secretario de Control Previsional.

Luego juraron los secretarios dependientes del Ministerio de Salud: Daniel Amado, secretario ejecutivo médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa); Fabio Conrado Andina, secretario ejecutivo administrativo contable del Siprosa; Germán Ernesto Gramajo, Interventor del Instituto de Previsión y Seguridad Social de la Provincia. Seguidamente, juraron los secretarios pertenecientes a la órbita del Ministerio de Educación: María Gabriela Gallardo, secretaria de Estado Educación; Rodolfo Edgardo Bunader Valperga, secretario de Estado de Gestión Administrativa; Diego José Erroz; secretario de Estado de Deportes. Por otro lado, asumió el presidente del Ente Cultural de Tucumán, Carlos Alberto Martín Ruíz Torres; el presidente del Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, Raúl Armisen. Asumieron también los secretarios pertenecientes al Ministerio del Interior: Patricia Mónica Torrejón, secretaria de Estado de Municipios y Comunas; Silvia Fátima Corbalán, secretaria de Estado de Fiscalización y Control de Gestión; Daniel Alberto Herrera, secretario de Estado de Relaciones Interinstitucionales; y Mario Javier Morof, secretario de Estado de Grandes Comunas. A continuación, asumieron los secretarios dependientes del Ministerio de Desarrollo Social: Elisa Josefina Zárate, secretaria de Estado de Articulación Territorial y Desarrollo Local; Graciela Elizabeth Sare, secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia; Yanina Luz del Valle Muñoz, secretaría de Estado de la Mujer; Cesar Elias Dip, secretaría de Estado de Atención de Familias en Riesgo Social; Lucas Haurigot Posse, secretaría de Estado de Políticas Integrales Sobre Adicciones. Luego asumieron los secretarios del Ministerio Seguridad: Héctor Gustavo Vizcarra, como secretario de Estado de seguridad; José Néstor Farhat, como secretario de Estado de Participación Ciudadana; Jorge Eduardo Dib, como secretario de Estado de Lucha Contra el Narcotráfico; y Dante Loza, como interventor del Instituto provincial de Lucha contra el Alcoholismo.



En la Secretaría General de la Gobernación juró como subsecretario general de la Gobernación, Manuel Martín Alves; como interventor de Ipacym, Regino Racedo. Acto seguido, prestó juramento Raúl Ferrazzano, como fiscal de Estado adjunto y Sebastián Giobellina como presidente del Ente Tucumán Turismo. En el ministerio de Obras y Servicio Públicos asumieron: el secretario de Estado de Obras Públicas, Juan Luis Pérez; el secretario de Estado de Transporte, Vicente Nicastro; el secretario de Estado de Energía y Servicios Públicos, José Ricardo Ascárate; el secretario de Estado de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios Públicos, Armando Cortalezzi; el director titular presidente de Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio; el administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Marcelo Augusto Nazur; la interventora del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Nora Belloni; el administrador general del Ente de Infraestructura Comunitaria, Carlos Isa Assán. “Vamos con mucha rapidez poniendo en función los diferentes funcionarios que se van a desempeñar en las diferentes áreas, para que lo antes posible podamos estar en el territorio, cada uno haciéndose cargo y responsabilizándose en la tarea que se le ha encomendado y que ellos se han comprometido a hacerla”, dijo Jaldo al finalizar la ceremonia. Y continuó: “El gobernador y el vicegobernador podemos tomar las decisiones institucionales, bajar los lineamientos, las planificaciones en cada una de las áreas, pero son los ministros, los secretarios de Estado y los directores que ellos nombren quienes ejecutan”.

En esa linea, el Gobernador afirmó: “El presupuesto tiene que dejar de ser un gasto para ser una inversión. Y para ello, hay que eliminar todos los gastos innecesarios que se pueden evitar en la ejecución de un presupuesto. Para eso eliminamos direcciones que no estaban cubiertas o que se superponían en cuanto a la función o a la prestación de servicios. Lo mismo hicimos con las subsecretarías y secretarías. Con la sumatoria de las direcciones, de las subdirecciones, secretaría y subsecretaría, hemos eliminado promedio en alrededor de un 25-30% el organigrama del Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán”. Acevedo sostuvo: “es el primer día hábil de la semana y de esta nueva gestión gubernamental. Ya están, no tan sólo los ministros en funciones, sino que se acaba de poner también a todos los secretarios y presidentes de entes autárquicos. Eso habla de un dinamismo porque la administración y los servicios que brinda el Estado no se detienen”. “Felicitar a los funcionarios que han asumido y desearles el mayor de los éxitos porque de eso va a depender que Tucumán esté mejor y que podamos conseguir con prontitud lo que queremos que es un Tucumán con desarrollo y producción”, sostuvo.

Además sostuvo: “hace falta celeridad para poner en funcionamiento las áreas y disponer el presupuesto”. Acevedo también dijo que se convocarán sesiones legislativas con mayor frecuencia: “eso lo hemos charlado con los legisladores. Vamos a ir tomando el cuerpo” y dijo que por estos días acompañará la asunción de ministros y funcionarios del PE, como de intendentes y delegados comunales: “Yo espero que la Legislatura sea dinámica y comprometida. Que escuche mucho a la sociedad. Por eso vamos a ir a participar con los legisladores en territorio, no tan sólo en el interior sino también en capital. Escuchar las necesidades para ir generando las leyes que hagan falta para seguir con el crecimiento y con tener un Tucumán productivo que es el sueño que tenemos todos”.

Acompañaron al Gobernador, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls; el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad; el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz; el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Desarrollo Social, Federico Augusto Masso; y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Santiago Yanotti. Del mismo modo, participaron Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Leiva; la vocal, Eleonora Rodríguez Campos; el ministro Popular y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo San Juan; la presidenta de la Asociación de Magistrados de la República Argentina, Marcela Ruiz; el diputado Carlos Cisneros, legisladores, intendentes, comisionados comunales, concejales, secretarios generales de gremios y sindicatos.

fuente:lv12