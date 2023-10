ECONOMIA: ¿Qué hacer con los pesos en este momento? Experto responde

El analista financiero, Christian Buteler, recomienda que hacer con los pesos de cara al complejo escenario por el que está por pasar Argentina.

Un reciente artículo de iProfesional, redactado por el analista financiero, Christian Buteler, recomienda que hacer con los pesos de cara al complejo escenario económico y electoral por el que está por pasar Argentina.

Este resultado tuvo un impacto significativo en los mercados. En primer lugar, la presión sobre el peso se atenuó, y los activos que habían sido refugio ante esa situación experimentaron un bajo rendimiento en la semana previa. El dólar futuro en Rofex y el CCL cayeron notablemente, pasando de $1.050 a $830 (una disminución del 20%). El dólar blue, que había alcanzado los $1.200 el viernes pasado, cerró en $970.Lo mismo ocurrió con los bonos vinculados al dólar y las acciones, que sufrieron una baja semanal del 18%.

Reducción de depósitos en dólares y plazos fijos

El analista destacaba que la presión sobre el peso también afectó a los bancos, que vieron una disminución en sus depósitos en dólares, así como en los plazos fijos. Afortunadamente, en este último caso, se observó un cambio de tendencia, con los depósitos en dólares dejando de caer y los plazos fijos mostrando un repunte en términos nominales.

En las próximas semanas, los incentivos para abordar los desequilibrios son limitados, ya que el ministro candidato logró revertir los resultados de las PASO mediante una política fiscal expansiva que no cambiará de inmediato, dada la incertidumbre actual. Aunque los costos de estos desequilibrios siguen acumulándose, su tratamiento se pospondrá hasta después de las elecciones. Los dólares alternativos podrían retroceder aún más en los próximos días, teniendo en cuenta que sus valores se duplicaron en tan solo 70 días, entre las PASO y las Elecciones Generales. Además, la ampliación del programa exportador que permite liquidar el 30% en el CCL para todos los productos exportables traerá una oferta al mercado que antes no existía. Aunque el mercado negro del dólar todavía muestra cierta resistencia a la baja, con el MEP cerca de los $800 y disminuyendo, será difícil que pueda mantener los $990 en los que cerró el viernes.

Es importante tener en cuenta que esta disminución es temporal. A medida que nos acerquemos a la fecha del balotaje (19 de noviembre), la demanda de cobertura volverá a surgir. En una economía con una inflación mensual de dos dígitos, la estabilidad nominal en el tipo de cambio es prácticamente imposible.

Acciones y bonos en dólares mantendrán la volatilidad que hemos observado hasta ahora. Las acciones se comportarán como refugio para aquellos que buscan alejarse del peso, mientras que los bonos continúan en una situación delicada debido al déficit fiscal crónico, la falta de acceso al crédito y las reservas en números rojos (esta semana se deberá pagar US$ 3.000 millones al FMI).

Cómo protegerse de la inflación

Ante la perspectiva de una inflación que difícilmente se mantendrá por debajo de los dos dígitos mensuales, los bonos en pesos ofrecen cierta protección, aunque existe una gran incertidumbre sobre su desempeño bajo una futura administración. Los CEDEARS, una vez que se haya estabilizado el recorte observado en el MEP y el CCL, volverán a ser una opción atractiva para enfrentar el futuro inmediato, siempre y cuando se seleccionen los activos adecuados.

En escenarios tan volátiles, muchos recomiendan no tomar decisiones apresuradas, aunque esto depende en gran medida de los activos en los que se ha invertido. Argentina suele experimentar shocks profundos y cambios de tendencia habituales, por lo que siempre es importante prestar atención a nuestras inversiones.

fuente:urgente24