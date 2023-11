POLEMICO: Milei reivindica el contrabando y llama “héroe” a Al Capone (VIDEO)

“Lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes”, dijo el libertario durante una visita a Asunción en 2019. Y dijo que “la única vaca sagrada es el culo de los políticos”.

Este martes comenzó a circular en redes sociales un video de Javier Milei en Paraguay de julio de 2019, cuando el ahora candidato presidencial de La Libertad Avanza no estaba metido en política y viajaba por el interior de Argentina y países de la región para difundir su prédica libertaria. En el extracto que se viralizó, el economista defiende la evasión fiscal y hasta reivindica la figura de Al Capone.

Durante la entrevista en el programa “Cara o Cruz”, Milei respondió a una pregunta sobre el contrabando de productos entre Argentina y Paraguay. “Lo que hace el contrabando es evitar al fisco. Para mí los contrabandistas son héroes. Uno de mis grandes héroes, yo lo suelo mencionar en mis charlas, es Al Capone”, comenzó el líder de LLA y hoy aliado del expresidente Mauricio Macri.

“Un día un supuestamente iluminado desde la poltrona en Chicago decidió que no se podía tomar más alcohol y los productores de alcohol no tenían a quién más venderle, con lo cual quebraban y los que querían tomar no tenían dónde, con lo cual los dueños de los bares estaban a la miseria. En ese contexto se crea una oportunidad de negocio y Al Capone la ve. Se convierte en un trader. Un héroe”, dijo.

“El que generó la violencia es el propio Estado. La pregunta es por qué fue a la cárcel. Por evadir impuestos. Esta es la lección, a los políticos no les importa si sos un asesino o un ladrón, mientras que no le toques la de ellos. La única vaca sagrada es el culo de los políticos”, apuntó Milei, quien minutos antes había criticado por igual a los gobiernos de Cristina Kirchner y Macri.

“Son dos gobiernos socialistas. El macrismo apunta al socialismo europeo o a lo que es el Partido Demócrata en EEUU, en la línea de Bernie Sanders, pero en una línea más estúpida”, sostuvo el libertario, que dos años más tarde se convertiría en diputado nacional. Milei estaba de visita en Asunción para dar una charla sobre reforma tributaria e impulsar su mensaje de “Menos Estado es más libertad”.

En el marco de esa gira por Paraguay, Milei dijo al diario Última Hora que Argentina era inviable: “Argentina es absolutamente inviable y la única forma que en una situación de libre comercio en serio compensás esa presión fiscal, es bajando el salario en moneda dura, por lo tanto está clara cuál es la disyuntiva: o ganan los parásitos, inmundos, asquerosos, inservibles de los políticos, o gana el que produce. Vamos contra los políticos, ellos son el origen de todos los males”.

FUENTE:LAPOLITICAONLINE