Se mató un hincha de Boca de 23 años tras la derrota contra Fluminense

Boca Juniors no logró vencer a Fluminense en la final por la Copa Libertadores este sábado en el Estadio Maracana. En ese contexto, el fanatismo desenfrenado por el fútbol llevó a la trágica muerte de un joven hincha del equipo xeneize llamado Marcelo Morales, quien con tan solo 23 años decidió quitarse la vida.

Tras la derrota de Boca por 2-1 contra Fluminense, el joven policía le transfirió todo su dinero a su hermano y terminó con su vida en su propia casa debido a la devastación que le causó el desenlace del partido. Su madre Verónica, que fue quien lo encontró muerto en su cama con un disparo, expresó su dolor y culpó al equipo de fútbol por la muerte de su hijo.

“Era fanático. Era re fanático de Boca. Si perdía él estaba mal, deprimido. Se ponía mal, triste, se daba piñas. Él decía que no podía perder, que era lo más grande Boca”, expresó completamente devastada. Y agregó: “Boca es una basura, porque a mi hijo me lo mataron, por ellos se mató mi hijo, por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador, no hay nadie que a mí me dé el pésame. Este dolor que tengo en el alma”.

“No pensé que mi hijo iba a llegar a esto, por Dios. No pensé. No tengo fuerza, era mi compañero. Era un pibe de la casa, no tenía ni juntas, nada”, declaró la madre de Marcelo en medio de su inmenso dolor. “Era re fanático, no se hizo un tatuaje porque yo no lo dejé y él me hacía caso”.

Respecto al modo en el que vivió el partido el día de ayer, contó: “Él estaba viendo el partido con su hermano y con su papá. Yo no estaba, no me encontraba en la casa. Ese día fuimos a almorzar a Solano al mediodía, como una despedida, no sé, no entiendo. Incluso me dijo ‘ma, vamos a sacarnos una foto y yo le dije que no por cómo estaba con el pelo’”.

De acuerdo con Verónica, ella le pidió que coma algo, pero él le aseguró: “No, mami. Tengo como una pelota en la boca del estómago, estoy nervioso. Me quiero ir a casa para ver como empieza la transmisión del partido”.

Po último, la madre contó que el joven le habría advertido a su padre sobre sus intenciones: ”Hace tres semanas atrás el papá lo llevó al trabajo y él le dijo ‘no le cuentes nada a mamá porque se va a enojar conmigo y me va a retar. Si el 4 de noviembre no gana Boca yo me mato’ le dijo al papá. Y él pensó que le estaba haciendo una joda, no lo tomó en serio. Y lo hizo, lo hizo porque Boca no ganó”, expresó entre lágrimas.

