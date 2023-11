Legisladores de Milei rechazan el acuerdo con Macri: “son parte del fracaso”

Ocho diputados bonaerenses anunciaron que el ex presidente busca “colonizar” La Libertad Avanza.

A Javier Milei le surgió su propio “grupo de los 8”. Los legisladores Gustavo Sergio Cuervo, Carlos Fabián Luayza Troncozo, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat, María Laura Fernández, electos para representar a La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, anunciaron su ruptura en rechazo al pacto de Acassuso con el ex presidente Mauricio Macri.

La movida, que LPO anticipó en exclusiva este domingo, deja expuesto al principal armador político de Javier Milei, el periodista Carlos Kikuchi que junto a Sebastián Pareja fueron los encargados de armar las listas en la provincia de Buenos Aires. De hecho, Kikuchi se incluyó en las listas y es legislador electo.

“Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores, que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de ‘la casta política’ a la que vinimos a vencer”, expresaron.

El golpe político llevó a Milei a convocar a una cumbre de urgencia para este lunes a la noche con el objetivo de frenar las fugas, pero llegó tarde.

En su mensaje, los diputados bonaerenses reivindican su rol en la campaña y denuncian que “todo esto tuvo un corte abrupto el mismo día 22 de octubre a la noche, donde no solo no recibimos más comunicación alguna, sino que también fuimos corridos de nuestras funciones sin ningún tipo de explicación”. Esa noche, como reveló LPO, se puso en marcha el pacto de Macri con Milei, con discursos coordinados.

“La intromisión de diferentes personas que responden a Mauricio Macri dentro del esquema de La Libertad Avanza no se condice con el proyecto que venimos a representar”, afirmaron los legisladores en el comunicado.

No obstante, su anunciada ruptura este grupo reafirmó su “pertenencia” a LLA y proclamaron su derecho a “ocupar, a partir del 10 de diciembre, los espacios protagónicos del futuro gobierno”.

El comunicado se anticipó así a la cumbre convocada por Milei en el Hotel Libertador de la avenida Córdoba, donde está viviendo, para tratar de contener nuevas fugas de legisladores.

