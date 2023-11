URUGUAY: Ahora acusan a Lacalle Pou de destruir pruebas que comprometían al Narco Sebastián Marset y se agrava la crisis

“Se confabularon para mentirle al Parlamento y luego quisieron ocultar información para no cumplir una sentencia judicial”, dijo a LPO el senador opositor Charles Carrera.

La crisis política que desató la presunta protección del gobierno de Luis Lacalle Pou al narco Sebastián Marset dejó como saldo la renuncia de cinco funcionarios de primera línea. A las salidas del Canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior Luis Heber se sumaron Guillermo Maciel, subsecretario del Ministerio del Interior, Carlos Mata, de Asuntos Jurídicos de la cancillería y el asesor de comunicación estratégica y asesor de imagen del Presidente, Roberto Lafluf, tal como lo adelantó LPO.

El presidente uruguayo llegó de Estados Unidos, donde participó de una cumbre organizada por Joe Biden, y organizado una reunión con sus aliados para dar explicaciones. Según pudo saber LPO, Lacalle Pou intentó contener los ánimos de los partidos de la coalición y evitar mayores problemas con la oposición, dado que también fue citado el Frente Amplio.

Sin embargo, la misión fue un absoluto fracaso. Los propios quedaron descontentos con las explicaciones del mandatario y anticipan mayores problemas y la oposición reunió más fuerzas y argumentos para decir que el gobierno estaba al tanto de quien era Marset e hicieron todo lo posible para evitar el escándalo, incluyendo destrucción de pruebas.

El senador opositor, Charles Carrera, es uno de los que sigue el tema desde el Congreso y en diálogo con LPO afirmó: “Estamos ante un escándalo político muy grave que tiene heridas institucionales porque antes de la interpelación del Congreso que fue el 22 de agosto de 2022, existió una reunión con autoridades del ministerio del Interior y de Cancillería, mas el asesor (Roberto) Lafluf en lo que se llama la Casona del Prado del ministerio del Interior donde ellos estuvieron organizándose para mentir y venir al Parlamento y decir que no sabían quien era Marset. Hasta que saltó la noticia pública en marzo 2022. Vinieron al Congreso a mentir y dijeron que nadie sabia quien era hasta esa fecha”.

Carreras explicó “en el Frente Amplio, luego de eso, hicimos un pedido acceso a información publica el Senador Bergara y yo donde a la justicia le impuso la obligación a cancillería para que entregue toda la documentación a la oposición. A partir de ahí empiezan una serie de peripecias en el expediente judicial donde se nos entrega en forma parcial la investigación administrativa de cancillería y se abre una interna hacia el Poder Ejecutivo respeto de que hacer con los famosos chats entre Maciel y la ex vicecanciller, Carolina Ache que en septiembre y noviembre del 2021, el ex subsecretario de Interior (Maciel) le manda un mensaje y le dice: “Hola caro, queremos saber si esta persona está en libertad porque es un narco muy poderoso y pesado”. Es decir, tenían toda la noción de quien era”.

Hubo una reunión en las oficinas del Presidente con el principal asesor de política estratégica que en Uruguay le decimos que ese un ministro sin cartera porque es el ministro de Comunicación, un publicista, donde el objetivo era destruir pruebas y no cumplir con el mandato de un juez. Esto es grave y le pega de lleno a Lacalle porque fue en sus oficinas donde se discutió no acatar una sentencia judicial

“En esa peripecia lo que ellos querían evitar, y acá esta la gravedad de la crisis en términos institucionales, que esa comunicación no llegara a poder de la oposición. Eso es muy grave porque además hubo una reunión en las oficinas del Presidente con el principal asesor de política estratégica que en Uruguay le decimos que ese un ministro sin cartera porque es el ministro de Comunicación, un publicista, donde el objetivo era destruir pruebas y no cumplir con el mandato de un juez. Esto es grave y le pega de lleno a Lacalle porque fue en sus oficinas donde se discutió no acatar una sentencia judicial”, añade.

El Senador frenteamplista insiste con que “ellos se confabularon para mentirle al Parlamento y luego quisieron ocultar información para no cumplir una sentencia judicial. Antes de expedir los pasaportes se sabia que Marset era una narco pesado con vínculos en Bolivia, Brasil y Paraguay, le dicen el gerente de la Hidrovia Paraná. Estamos muy preocupados, la situación es muy compleja”.

Charles Carrera confirma la versión que sostiene que hubo una intención de eliminar las pruebas que confirmaban la entrega del pasaporte a un narco detenido en Dubai y agrega que “la ex vicecanciller el miércoles denunció que en una reuniones del piso 11 (donde se reúne el Presidente) se había destruido pruebas por decisión de Lafluf. Ella había adjuntado los chats y el asesor de Lacalle los destruyó. Es un delito, destrucción de documento público y mucho mas grave viniendo de un funcionario público. Eso es lo que se está investigando”.

La ex vicecanciller el miércoles denunció que en una reuniones del piso 11 (donde se reúne el Presidente) se había destruido pruebas por decisión de Lafluf. Ella había adjuntado los chats y el asesor de Lacalle los destruyó. Es un delito, destrucción de documento público y mucho mas grave viniendo de un funcionario público

Por último, Carrera destaca que “El Frente Amplio pidió que se deje actual a la justicia porque desde que Lacalle Pou es presidente hay una degradación constante, con críticas diarias a la Fiscalía. Queremos que haya garantías para que se avance en la investigación”.

“Lacalle reconoce que existió esa reunión con el objetivo de “ponerse de acuerdo”. El no tiene que ponerse de acuerdo con nada, tiene que cundir con las sentencias judiciales y el juez ya había dispuesto que se cumple con ese mandato”, finalizó.

fuente:lapoliticaonline