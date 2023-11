Sergio Massa y Javier Milei se preparan para el debate del próximo domingo

Con votos en juego, los candidatos a la presidencia, Sergio Massa y Javier Milei, debatirán nuevamente en la Facultad de Derecho a las 21 horas.

Los candidatos a presidente por el oficialismo y la oposición dedican estas horas a prepararse para el último de los debates presidenciales de cara al balotaje. A esta altura, ninguno de los dos equipos tiene cartas nuevas para mostrar y ambos apuestan a no cometer errores. Conscientes de que cada voto suma en un contexto de paridad, según las encuestas, la contienda discursiva adquiere mayor relevancia que las ediciones anteriores.

Previsto para el domingo en la Facultad de Derecho, el evento comenzará a televisarse desde las 21, aunque previamente se espera el arribo de invitados de Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Según pudo saber Ámbito, Javier Milei está siendo asesorado por su núcleo duro, al que componen su hermana Karina, Nicolás Posee y Santiago Caputo. El diputado suspendió su agenda pública, en la cual se destacaba una actividad en Parque Lezama, para instalarse desde el viernes en el Hotel Libertador, que se convirtió desde el 22 de octubre en la sede definitiva del búnker libertario. Desde LLA señalaron a este medio que creen que el oficialismo intentará “ridiculizar” al economista, por lo que apuestan a mostrar -al igual que en el debate anterior- a un candidato relajado. “No va a pisar el palito”, aseguran en su entorno. Milei también atacará a su rival con críticas a la gestión económica, flanco débil del gobierno panperonista. Otro de los cuestionamientos que el diputado podría hacerle a Massa es sobre el espionaje ilegal que se dio a conocer en los últimos días y que involucra al oficialista Rodolfo Tailhade. La premisa que se escuchará repetir por el liberal será la de “continuidad o cambio” y también reforzará su discurso sobre “la casta”. Pese a que desde el liberalismo insisten en que el expresidente Mauricio Macri no bajó línea en el último tramo de la campaña, desde el entorno macrista confirmaron a Ámbito que se pusieron en contacto con el equipo de LLA y sugirieron a Milei mantener “la calma” así como también repasar el debate de 2015 entre el exmandatario y Daniel Scioli. Por su parte el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, dedicará su agenda del viernes y sábado a prepararse para el debate, junto a Juan Manuel Olmos, Santiago García Vázquez y Antoni Gutiérrez Rubí. El candidato llega con ventaja a la noche del domingo: le ganó a Milei la batalla en la Cámara Nacional Electoral por el uso de los “machetes” que no estarán permitidos como pretendía el liberal. En Unión por la Patria cuentan con que la performance del candidato de la oposición desaliente a los electores menos convencidos de La Libertad Avanza. El eje del discurso del líder del Frente Renovador será contrastar su personalidad con la de Milei y demostrar que tiene “mejores aptitudes” para gobernar que el economista. Algo de eso se vio esta semana con la campaña impulsada en redes sociales desde el búnker de la calle Mitre. “Templanza y racionalidad” frente al “caos”. Esa será la premisa de Massa, que buscará exponer las propuestas más polémicas del economista, como la dolarización, la libre portación de armas o la venta de órganos. Desde el entorno del tigrense remarcaron que también se hará hincapié en los 10 puntos para tener un gobierno de unidad nacional que el candidato dio a conocer el miércoles en sus redes sociales. Federalismo y final de la grieta son, a grandes rasgos, las bases sobre las cuales Massa prometió gestionar. En busca del voto de centro derecha, Massa insistirá en la idea de cambiar programas sociales por empleo. También en ese sentido el candidato hará hincapié en materia de Seguridad y volverá a exponer su experiencia en la materia como intendente de Tigre. Respecto a la posibilidad de que Milei ataque con el tema de espionaje ilegal, desde el massimo aseguran que el ministro está “tranquilo porque no está involucrado para nada”.

fuente:lv12