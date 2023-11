TUCUMAN: Hay 11 denuncias por estafa contra una agencia de autos

Un hombre afronta al menos once denuncias por estafas relacionadas a la compra y venta de automotores. La Fiscalía de Delitos Complejos compiló los casos y solicitó allanar una casa del sospechoso, Juan Matías Albano Zsanto, donde secuestraron documentación de interés para la causa. La acusación se extendería a otros presuntos cómplices que operaban junto al mencionado en una oficina de San Martín al 600, donde funcionaba la agencia Motocuotas.

Según los primeros datos de la investigación, todas las denuncias tienen como denominador común “la maniobra que realizaba Albano Zsanto, quien simulaba una contratación en virtud de la cual las víctimas le entregaban dinero en concepto de cuotas o adelantos para la obtención de una automóvil o una motocicleta.

La primera en denunciar a la agencia fue Dahiana Leguizamón, quien explicó que en 2020 encontró en Facebook publicaciones de Motocuotas y así decidió contactar a la empresa para comenzar a pagar un plan para adquirir un auto Volkswagen Gol Trend, según publica La Gaceta. La denunciante señala que la citaron a la oficina y allí le tomaron sus datos y le explicaron que el sistema consistía en que ella pagara una suma de dinero y que la agencia le prestaba el dinero faltante, para luego cobrarle ese préstamo en cuotas. Conforme pasaba el tiempo la mujer comenzó a desconfiar del plan porque no tenía novedades sobre el auto que deseaba adquirir mientras que los vendedores le ofrecían entregarle un Fiat Uno o un Ford Ka. En 2022 Leguizamón cedió y decidió avanzar con el plan del Fiat. Explicó que la llevaron a ver los autos a un lavadero de Villa Luján y que luego pagó $ 350.000 para comenzar a tramitar la compra y financiación. Finalmente, cuando la mujer se contactó con el dueño del auto, el hombre le explicó que el Fiat Uno si estaba a la venta pero que no tenía nada que ver con Motocuotas y que nadie le había pagado nada. En la agencia no le respondieron más a la víctima luego de cobrarle.

Otra denuncia la realizó un hombre que llevó su auto Chevrolet Prisma para venderlo. Le ofrecieron pagarle en total $1.5 millón por el vehículo una vez que fuera vendido, pero en ese momento solo le dieron como adelanto un cheque por $400.000 para que dejara el auto frente a un local de San Martín al 800. “Como necesitaba el dinero fui a una casa de cambio, ahí me descontaron un 3% de la operación. Al día siguiente me llamaron para decirme que lo habían rechazado. Tuve que pagar $40.000 para que me lo devolvieran (el cheque)”, denunció Víctor Hugo Lobo, que agregó que luego fue a buscar a Zsanto quien le pidió paciencia para poder resolver el problema.

Eliana Lescano, Martín Lizardo y Paula Correa denunciaron que vivieron situaciones similares a la que sufrió Leguizamón.

Planes de moto

Leonardo Concha denunció que en julio de 2022 fue al local y entró el plan de 24 cuotas fijas para la compra de una motocicleta Honda Wave. Le cobraron $15.000 para iniciar una carpeta y $13.000 como primera cuota. En septiembre lo llamaron desde la agencia para decirle que “volviera a pagar la carpeta porque se había dado de baja según el sistema”. El hombre se presentó a reclamar y le aseguraron que el problema ya se había resuelto y que pronto le entregarían su moto, por lo que continuó con los pagos. En enero pasado hizo el último pago, pero como no le entregaron el vehículo se consideró estafado y dejó de pagar. Los vendedores comenzaron a llamarlo y a excusarse diciéndole que no tenían la moto en el color que él quería y que necesitaban un recibo de sueldo para inscribir a un garante. El hombre no respondió más.

Gonzalo Barrera, Santiago Jesús Molina, Enzo Torres, Daniel Castro y José Grande denunciaron casos similares. En algunos casos les ofrecieron cheques en condiciones poco confiables para devolverles un porcentaje de la inversión.

Varias de las víctimas se congregaron y asumieron una querella conjunta. Por pedido de la fiscal Mariana Rivadeneira, un juez autorizó allanar la casa de Albano Zsanto, en un country de San Pablo, la oficina de calle San Martín al 600 y el local de San Martín al 800. Allí secuestraron chequeras, carpetas y otros elementos que podrían servir como prueba de las estafas. El acusado no fue detenido pero se le informó que ahora está ligado al proceso por un delito que prevé una pena de hasta seis años de prisión.

“Estamos contentos con el resultado de la medida y por el avance de la investigación. Esto nos demuestra dos cosas: por un lado, que denunciar sirve, porque es el primer paso para investigar. Por eso también le pedimos a la sociedad que si hay más afectados que se comuniquen con nosotros o con la Fiscalía. Por otro lado, esto demuestra que tenemos un Ministerio Público Fiscal que cubre este tipo de casos y le responde a la gente”, sintetizó el abogado Patricio Char, quien asiste a ocho de los denunciantes.

