Jaime Bayly califico a Javier Milei de impuntual, autoritario y homofóbico.

Bayly publicó los fragmentos censurados de su entrevista a Javier Milei: “Lo hice para protegerlo”

El periodista difundió los 10 minutos que no salieron al aire en la versión original de la entrevista que le realizó al candidato presidencial de La Libertad Avanza la semana pasada. “Quizás no fui intelectualmente honesto”, admitió

La semana pasada, en la previa del debate presidencial, Javier Milei le dio una entrevista al periodista peruano Jaime Bayly en la que puso en duda los resultados electorales del 22 de octubre, ya que habló de “irregularidades” que favorecieron a su contrincante de Unión por la Patria, Sergio Massa, y lo atribuyó a que “la Justicia electoral está muy influenciada por el poder político”

Más allá de esas declaraciones, el reportaje resultó más polémico aún luego de que Bayly revelara el detrás de escena de su encuentro con el candidato presidencial, a quien describió como impuntual, autoritario y homofóbico.

Jaime Bayly aludía a una respuesta que le dio el candidato libertario sobre el tema de la orientación sexual de las personas y el matrimonio igualitario. Para ilustrar su tolerancia al respecto, Javier Milei había dicho: “¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Suponete que vos querés estar con un elefante, bueno si tenés el consentimiento de un elefante, es un problema tuyo y del elefante”.



La comparación no dejó del todo feliz al entrevistador, y no fue la única de ese estilo que realizó el líder de La Libertad Avanza durante el reportaje. En la misma línea, también había dicho: “Si vos te querés percibir un puma, hacelo, me da lo mismo. Mientras no me hagas pagar la cuenta, hacé lo que quieras; pero no me lo impongas desde el Estado”.

Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, Milei había dicho durante la entrevista: “Para mí el matrimonio es un contrato y puede ser de dos partes, de tres, de cuatro, de cincuenta. A mí me da lo mismo. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado”.

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado”, señaló el periodista, en un tono que dejaba ver su hastío.

Y añadió: “Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, dos veces. Y no me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor callate nene que estoy dando una clase’. Después editas y le cortas los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”, contó Bayly.

Sin embargo, Bayly cambió esa posición este lunes al publicar un video en su canal de YouTube en el que, además de difundir los fragmentos editados de su entrevista a Milei, dijo que no cree que el libertario tuviera “un pequeño brote de autoritarismo”.

“El primer pasaje que corté tiene más de 5 minutos. Lo dejé hablar sin interrupción casi 3 minutos y medio. En ese momento traté de hacerle una interrupción, de formularle una pregunta, pero él no me dejó, cordialmente. He dicho que de repente fue un pequeño brote de autoritarismo, pero ahora que lo he vuelto a ver, no me parece porque él sonríe y amablemente me pide continuar. No es que lo hace de una manera despótica o abusiva”, explicó Bayly. Y agregó: “Estos son los 5 minutos censurados por mí, porque yo hice el corte, yo hice la cirugía. La hice porque quería proteger a Milei”.

En ese primer fragmento, que no fue publicado originalmente ni en el canal de YouTube del periodista ni en el programa televisivo en Miami en el que fue difundido el reportaje, Milei repasa la historia de la inflación en Argentina y culpa a la “casta” política por esa problemática económica.

“Creo que en el fondo, lo que dijo Milei, es impecable. Creo que, de punta a cabo tiene razón, la historia de la inflación en la Argentina es un escándalo. Tiene toda la razón, pero quizás podía decirlo en dos minutos y no en cinco, y quizás podía tolerar mi interrupción y no impedirla”, afirmó Bayly en el video.

En el segundo fragmento, también de casi 5 minutos, Milei habla sobre cómo, según su visión, la “derecha liberal” perdió la batalla cultural con la izquierda socialista.

“Yo tampoco lo interrumpí, lo acompañé, lo dejé hablar, celebré sus acotaciones porque yo quería que Milei quedara bien y sigo queriendo que quede bien. Estoy pasando estos fragmentos de la entrevista que me permití censurar o editar no con la intención de perjudicarlo, sino con la intención que se vea que incluso las partes que yo podé, guillotiné, son buenas, y muestran a un Milei profesoral, pero en dominio de las ideas, en plena capacidad de explicar con lucidez por qué la Argentina está quebrada”, dijo Bayly.

La entrevista original y los momentos que incomodaron a Bayly

En la entrevista que dio Bayly en la que reveló detalles de la entrevista, el periodista peruano reveló la incomodidad que sintió en un momento del reportaje por una frase de Milei: “Luego (Milei) usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”.

