EDICTOS

POR TRES DÍAS : Se hace saber que por ante este Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la Tercera Nominación, a cargo de la Dra. Viviana Gasparotti -Juez-, Secretaría actuaria a cargo de las Dras. Mónica Romero Paz y Julieta Ramirez, tramitan los autos caratulados : “NUMANCIAS YRUNASS.Ac/SPUCHESANGELDELCARMENYOTROSs/DIVISIONDECONDOMINIO”,

Expediente N° 4704/21, se ha dispuesto la providencia que a continuación se transcribe: “San Miguel de Tucumán, 27 de octubre de 2023 Y VISTOS… CONSIDERANDO… R E S U E L V O I.-Ordenar el remate en pública subasta, en forma ordinaria conformidad lo dispuesto por los Arts. 652 y ssgtes del C.P.C.C.Tuc.: a) del inmueble ubicado en calle San Lorenzo N° 1140; inscripto en el Registro Inmobiliario bajo la Matrícula S-14612, Padrón Inmobiliario N° 7537, Circ. I; Sección III; Mzna/Lám 17; Parcela 25. Antecedente Dominial: FRC: S-14612. Medidas, Linderos y Superficie: S/Titulo: Mide 7 ms.defrentepor30.09ms.defondo.Linda:alN.CalleSanLorenzo,alS.EleuterioBarraza,alE.yO. Ramón Paliza. Superficie: 215,0307 m2. Según Plano: Mide: Del Pto. 1-2: 30,35 m.; 2- 3: 7 m; 3-6: 30,68 m.; 6-1: 7 m2. Linda: N. Calle San Lorenzo; S. Avalsa; E. Parcela 26 y O: Suc. Francisco. Superficie:213,3157m2.ValuacióninformadaporlaDirecciónGeneraldeCatastroen20/10/2023:

$1.952.285,27. Inspección Ocular: practicada el día 23/06/2023 que da cuenta del estado de conservación y ocupación del mismo. Deuda registrada en la SAT: $138.647,50. Deuda registrada en Dirección General de Rentas de la Provincia: $147.191,26. Deuda registrada en la Dirección de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán: $136.706,11. Deuda registrada en Gasnor: $3.935,92. En fecha 12/10/2023, EDET informa que se dió de baja al servicio de luz en fecha 03/04/2020.- b) del inmueble ubicado en calle San Lorenzo N° 1130; e inscripto en el Registro Inmobiliario bajo la Matrícula S-10712, Padrón Inmobiliario N° 7536, Circ. I; Sección 3; Mzna/Lám 17;Parcela 26. Antecedente Dominial: FRC: S-10712. Serie B 131 F° 5. Medidas, Linderos y Superficie: S/Plano: 7 mts de frente por 31 mts de fondo al E y 30,60 mts. Linda: Al N. Calle San Lorenzo, al S. Federico Fuentes, al E. Fracción 2, al O. Fracción 5. Según Plano: Mide: Del pto. 5-6: 6,95 m.; 6-3: 30,68m.;3-4:6,95m.;4-5:31,01m.Linda:N:CalleSanLorenzo;S:Avalsa;E:JaenyalO:Parcela25. Superficie: 214,2334 m2. Valuación informada por la Dirección General de Catastro en20/10/2023: $1.369.685,24. Inspección Ocular: practicada el día 23/06/2023 que da cuenta del estado de conservación y ocupación del mismo. Deuda registrada en la SAT: $109,559,18. Deuda registrada en Dirección General de Rentas de la Provincia: $103.266,59. Deuda registrada en la Dirección de Ingresos Municipales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán: $81.496,20. Gasnor informa que no figura como domicilio suministrado con gas natural. En fecha 12/10/2023, EDET informa que no existen medidores de luz instalados.- Ambos inmuebles serán rematados por el Martillero Público Juan A. Tezeira, Matrícula Profesional n° 103.- A tal efecto fíjese el día 24 del mes de noviembre del año 2023 a horas 10:00 para que tenga lugar el mismo en el salón de remates del Colegio de Martilleros de Tucumán, sito en calle 9 de Julio N° 1.005, de esta ciudad, teniéndose como base de la subasta por ambos inmuebles la suma de $110.000.000 (pesos ciento diez millones)adjundicándosele al mejor postor, en dinero de contado, quien deberá depositar en el acto de la compra el 10% del precio obtenido en concepto de seña y el saldo conforme Art. 666 C.P.C.C., masel 3% en concepto de Comisión al Martillero, con mas el 3% en concepto de impuesto detransferencia de inmueble establecido en el art. 7 de la Resolución General n° 2139 de la D.G.I., con más el 0,5% correspondiente al art. 60 inc. 6 de la Ley 7268 y mas el 3% de impuesto de los Sellos determinado por la Ley 5.121.- No se aceptan compras en comisión conforme a lo normado por el Art. 657 del C.P.C.C.- Se hace constar que las deudas e impuestos que pesan sobre dicho inmueble se encuentran a exclusivo cargo del adquiriente. Los mismos se encuentran liquidados en autos para compulsa y conocimiento de los interesados. II. Se hace saber que vencido el plazo de tres días de los Arts .663 y 666 C.P.C.C., si el adjudicatario no deposita el precio, pierde su derecho y laseñadada en oportunidad de la subasta, en cuyo caso el Juez adjudica el bien a la segunda mejor oferta que supere la base.- III. En caso de no existir postores, sáquese a remate media hora más tarde con una disminución del 25% en el precio de base y en las mismas condiciones señaladas en esta resolución.- IV. Publíquense edictos por el término de tres días en el Boletín Judicial y en otro diario -impreso o digital- de mayor circulación de la provincia con las previsiones contenidas en el art. 660 Procesal. Mayores informes en Secretaría Actuaria y/o Martillero Público Juan A. Tezeira, Matrícula Profesional n° 103.- V. Oficíese a la Seccional de Policía IIa. a fin de que designe dos efectivos policiales para que en el día fijado para la subasta concurran desde horas 9.45 y hasta la culminación del remate al Colegio de Martilleros Públicos en su local de calle 9 de Julio N° 1.005 de esta ciudad, a los fines de velar por el normal y ordenado desarrollo del acto de remate.- VI. Póngase a conocimiento de la Excma. Corte Suprema de Justicia por intermedio de la Secretaría de Superintendencia y al Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Tucumán. Líbrese oficio.-4704/21HÁGASESABER.-NRO.SENT:1149-FECHASENT:27/10/2023FIRMADODIGITALMENTECertificadoDigital:

CN=GASPAROTTIVivianaInes,C=AR,SERIALNUMBER=CUIL27123753734,Fecha:27/10/2023