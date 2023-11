CONSTRUCCION: “No se puede dejar un cementerio de obras en todo el territorio nacional”

Jorge Garber, presidente Cámara de la Construcción de Tucumán, consideró en LV12 “inaplicable” la propuesta de Milei de dejar las obras públicas en manos del sector privado.

Durante una entrevista con el periodista Alejandro Fantino, el presidente electo, Javier Milei, fue consultado sobre los proyectos de obra pública que ya están en marcha. “Las obras pueden ser entregadas al sector privado y que las terminen ellos, nosotros no tenemos plata. Le buscará la forma el que hace el proyecto”, dijo.

Jorge Garber, presidente Cámara de la Construcción de Tucumán, habló en LV12 sobre el tema. “Vemos un dejo de inaplicabilidad en esto. Primero no se puede dejar un cementerio de obras en todo el territorio nacional porque significa no darle valor a todo lo que se ha hecho. El segundo punto es que la obra pública no es un gasto, es una inversión. Todo lo que se ha venido haciendo hay cuestiones que son de carácter muy necesario. Es inaplicable, vemos como que es muy difícil”, comenzó diciendo. El empresario sostuvo que las bases de las propuestas de Milei son entendibles en parte en relación a lo que plantea en función de un déficit fiscal muy grande, de un ajuste que hay que hacer. “Nosotros apoyamos eso, esto es un principio de esfuerzo compartido, todos tenemos que poner un poco para salir adelante. La obra pública es lo primero que paralizan los Gobiernos, lo primero que echan mano para no enviar fondos cuando tienen un déficit fiscal muy grande. Cuán aplicable es esta teoría desde el punto de vista de la necesidad de toda la población”, agregó.

Las obras en Tucumán

Sobre las obras que están en ejecución en la provincia de Tucumán comentó que el penal de Benjamín Paz tiene un avance del 50%. “¿Cómo hacemos para terminarlo? ¿Yo tengo que tomarlo y concesionarlo tipo hotel y después cobrarlo? Es inviable. Y con eso hay un montón de obras como el Registro Civil que se está haciendo. Hay que ver de qué manera se puede llevar adelante esto en un país federal”, señaló.

El escenario judicial

El empresario explicó que también se abriría un escenario judicial complejo. “Esto es un contrato de partes, de locación de obras. Hay una ley en el medio que es la ley de Obras Públicas. Nosotros no estamos haciendo una obra porque ha venido un intendente y un gobernador y nos dijo pónganse a hacer una ruta. Hay un contrato”. Dijo que hay condiciones y pliegos que hay que cumplir y el Estado debe pagar. “Si el Estado no paga es moroso ante la empresa. Ahí se genera un estado de conflicto y tendrá que dirimir la Justicia. Ahora si vos vas a una recisión de contrato, ahí la empresa evaluará si le conviene ese camino. La empresa tiene sus derechos también”, aseveró.

Qué pasara con el empleo en la construcción

“Hoy la construcción está en baja. Sigue en baja, no hay prácticamente inversión privada nueva, no se están ejecutando nuevos emprendimientos. Nos vamos a un escenario de conflicto laboral en donde la UOCRA tiene 700 mil obreros trabajando en la obra pública que irían al paro. A esa gente hay que ver donde se la reubica”, alertó. Estamos hablando que en el PBI es lo más fácil de echar mano. Me parece un poco apresurado, hay que ver las consecuencias que va a traer en todo lo que es el PBI y fundamentalmente en la cuestión social

Reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo

Garber contó que tienen previsto una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo para abordar el nuevo escenario nacional con la obra pública. “Mañana nos vamos a reunir con el ministro de Obras Públicas, Fabián Soria. Nosotros veníamos con una agenda con el ministro”, cerró.



FUENTE:LV12