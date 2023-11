Miguel Acevedo: ” no existe ninguna interna dentro del oficialismo “

El vicegobernador dijo que es momento de trabajar todos juntos.

El vicegobernador, Miguel Acevedo, afirmó que la Legislatura actuará en consonancia con el Poder Ejecutivo en lo que respecta a adoptar medidas de contención del gasto público.

“Vamos a ir tomando medidas acorde a las que está tomando el Ejecutivo. A diferencia del Poder Ejecutivo, no es que tenemos organismos y ministerios que tenemos que fusionar. Estoy respetando lo que nos hemos encontrado en la Cámara; en ese sentido no hay recortes de organismo. Sí vamos a ver en qué gastos podemos recortar”, afirmó.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, envió esta semana a la Legislatura el Presupuesto 2024, luego de hacer recortes por unos $ 220.000 millones de gastos con respecto al proyecto que giró Juan Manzur en el último día hábil de su mandato. Así las cosas, el gasto que se proyecta para el funcionamiento de todo el Estado para el año próximo rondará los $ 1,6 billón.

Como parte de los ajustes que realizó Jaldo está la eliminación de la Unidad de Reconversión Laboral (Unrel), las designaciones realizadas en los 60 días previos al recambio institucional y también de las adscripciones en el Ejecutivo.

Respecto a la Unrel, que surgió en la interna oficialista de 2021 para contener dirigentes manzuristas, Acevedo evitó ingresar en la polémica respecto a si está bien o no su eliminación. “Si el gobernador Manzur tomó (la decisión) en su momento creía que era la apropiada. Y si hoy Osvaldo Jaldo cree que hay que disolver es porque también es la apropiada”, dijo. Remarcó que cada responsable del Ejecutivo tiene derecho a realizar modificaciones que crea convenientes

En rueda de prensa, el vicegobernador aseguró que no existe ninguna interna dentro del oficialismo y remarcó que él no participa de ese tipo de cuestiones. “No me prendo en ninguna interna. Desde hace un tiempo que vengo diciendo que no hay internas. La interna fue y ya pasó. En aquel momento fue Manzur quien dijo el candidato a gobernador y lo proclamó a Jaldo. Esa interna subsiste en algunos sectores, en algunos dirigentes que todavía lo ven, pero esa interna ya no existe. Lo dijo hace mucho tiempo y después de las elecciones provinciales: es momento de que nos pongamos todos juntos a trabajar. La ciudadanía ya ha elegido, ya ha votado”, expresó.

Respecto a la definición de la presidencia del bloque oficialista, que quedó en manos del taficeño Roque Tobías Álvarez, el vicegobernador afirmó que no hubo disidencia para elegir, sino que simplemente se estaban poniendo de acuerdo. “Creíamos que era oportuno y conveniente definir el presidente de bloque una vez finalizada la elección y así lo hicimos”, dijo.

fuente:lagaceta