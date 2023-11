SALUD: La bebida gaseosa que se asocia con un cáncer muy mortal

Multiples estudios han encontrado que las personas que consumen mucho esta bebida, pueden tener mayor riesgo de un cáncer fulminante.

El cáncer de páncreas es calificado como un cáncer escurridizo, agresivo y muy mortal. La supervivencia para este tipo de cáncer es realmente baja y preocupa que el diagnóstico se hace generalmente en etapas avanzadas. Pero, ¿Cómo prevenir cáncer de páncreas? ¿Qué aumenta el riesgo de cáncer páncreas? ¿Qué debo hacer para cuidar el páncreas? Una de las cosas que se puede hacer para cuidar el páncreas y evitar el desarrollo de cáncer, según expertos, es limitar el consumo de una bebida que todos conocen: refrescos azucarados o gaseosas. Y es que, ya varios estudios han asociado el alto consumo de esta bebida con mayor riesgo de cáncer de páncreas y otros factores de riesgo que conducen a la enfermedad. Aquí uno de los trabajos.

¿Qué causa cáncer de páncreas?

No se sabe la causa exacta del cáncer de páncreas, pero sí que algunos factores como la obesidad y la diabetes pueden aumentar la probabilidad de padecer esta enfermedad. Esto no es dato menor cuando se habla de refrescos azucarados.

Por ello, un grupo de investigadores evaluó si un mayor consumo de refrescos azucarados incrementa el riesgo de cáncer de páncreas.

Para el trabajo, usaron el Estudio de salud de enfermeras y el Estudio de seguimiento de profesionales de la salud. En total, analizaron datos de 88.794 mujeres y 49.364 hombres sin cáncer al comienzo del estudio. Luego de 20 años de seguimiento, fueron documentados 379 casos de cáncer de páncreas. Pero, ¿Qué hallaron en referencia al consumo de refrescos azucarados?

Refresco y cáncer de páncreas

De acuerdo con los resultados del estudio, los participantes que consumieron más de tres refrescos azucarados por semana experimentaron en general un riesgo relativo de cáncer de páncreas, en comparación con aquellos que consumían menos refrescos azucarados. Específicamente, las mujeres con un alto consumo de refrescos azucarados tuvieron un aumento significativo en el riesgo de desarrollar cáncer de páncreas, mientras que en los hombres no ocurrió lo mismo. Un dato no menor es que, entre las mujeres, el riesgo asociado con los refrescos azucarados se limitó a aquellas con un índice de masa corporal elevado o con baja actividad física. Tomando en cuenta los resultados, los investigadores concluyeron: “El consumo de refrescos endulzados con azúcar puede estar asociado con un aumento modesto pero significativo del riesgo (de cáncer de páncreas) entre las mujeres que tienen un grado subyacente de resistencia a la insulina”. No así en el caso de los hombres. “El consumo de refrescos no influyó en el riesgo de cáncer de páncreas entre los hombres”, agregaron en la conclusión del estudio que aparece en PubMed.

¿Qué tan curable es el cáncer de páncreas?

Ahora bien, el cáncer de páncreas está entre los cánceres más mortales. Se cree que este cáncer es la cuarta causa de muerte por cáncer en los Estados Unidos. La supervivencia para este tipo de cáncer es muy baja. La Dra. Abhilasha Nair, M.D., oncóloga del equipo de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) que se ocupa de los cánceres del sistema digestivo, incluyendo el estómago, el páncreas y el colon, lo explica en un artículo de la FDA: “El cáncer de páncreas representa menos del 3 por ciento de los nuevos diagnósticos de cáncer cada año, pero es agresivo y mortal”. Y continúa: “La tasa de supervivencia a los cinco años no es más que del 5 por ciento. Si no se le trata, los pacientes pueden morir rápidamente”.

¿Cómo comienza el cáncer de páncreas?

Una de las razones por las que el cáncer de páncreas es tan letal, es porque los síntomas suelen aparecer cuando la enfermedad ya está muy avanzada. En algunos casos, los síntomas de cáncer de páncreas pueden ser similares a los de otras afecciones o pueden ser inespecíficos, lo que puede retrasar aún más el diagnóstico. Entre los signos y síntomas del cáncer de páncreas, Johns Hopkins Medicina nombra los siguientes:

Fatiga

Dolor de espalda

Dolor de estómago

Pérdida de peso

Ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos, orina oscura, heces pálidas y grasosas que flotan en el inodoro, picazón en la piel)

Problemas gastrointestinales (pérdida de apetito, indigestión, náuseas, vómitos, hinchazón o hinchazón en el abdomen)

fuente:urgente24