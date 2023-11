” Toma de Deuda “: Un exasesor de Milei cuestionó el plan de Luis Caputo y propuso hacer un plebiscito antes de endeudarse

El economista Carlos Rodríguez consideró que “tomar deuda externa para pagar las Leliq será una medida compulsiva sobre el pueblo que tendrá que ajustar sus gastos por años”.

Carlos Rodríguez, uno de los principales asesores de Javier Milei en su escalada a la presidencia, y ahora desligado del espacio libertario, cuestionó el rol de de Luis Caputo en el futuro gobierno de La Libertada Avanza y propuso realizar un plebiscito no vinculante antes de contraer deuda “para rescatar las Leliqs”.

Caputo, el principal candidato a quedar a cargo del Ministerio de Economía a partir del 10 de diciembre, planea canjear las Leliq y los Pases por deuda del Tesoro, títulos de deuda a mucho mayor plazo y de esta manera limpiar el balance del BCRA. En ese sentido también plantea negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un fuerte ajuste fiscal y conseguir unos US$15.000 millones provenientes del Fondo o de inversores, para achicar el pasivo del BCRA y Sin embargo, Rodríguez se diferenció del exministro de Finanzas de Mauricio Macri y consideró que “tomar deuda externa para pagar las Leliqs/Pases no será una medida compulsiva para los bancos, pero SÍ será una medida compulsiva sobre el pueblo que tendrá que ajustar sus gastos por años para pagar esa nueva deuda externa”. A partir de esta conclusión, el economista agregó: “Propongo que se haga un plebiscito no vinculante sobre la conveniencia de tomar deuda externa para rescatar las Leliqs/Pases”.

En un hilo en su cuenta de X (antes Twitter), sostuvo que “lo primero que hay que preguntarse es quiénes son los tenedores de las inversiones que respaldan esas Leliqs/Pases”, y agregó que “la segunda pregunta es ¿para qué pagar 253% anual compuesto si total hay un cepo? Bajen la tasa! Y con eso bajarán la emisión de más Leliqs/Pases. Sería un comienzo”, enfatizó el excolaborador de Milei.

¿Por qué se fue Carlos Rodríguez de La Libertad Avanza?

Rodríguez planteó este cuestionamiento días después de anunciar su alejamiento de La Libertad Avanza. A través de su cuenta oficial de X confirmó su decisión: “Por medio de la presente comunico mi decisión indeclinable de terminar toda relación formal, real o presunta, de asesoramiento en materia económica en La Libertad Avanza”.

Además explicó: “Creo que seré mucho más útil a la causa de la libertad si puedo opinar libremente sin que mis ideas tengan que estar asociadas a un partido político o a una persona”.

Cuál es el plan de Luis Caputo para resolver “el problema de las Leliq”

El plan de Caputo al que se opone Rodríguez, consistiría en canjear las Leliqs y los Pases por deuda del Tesoro, títulos de deuda a mucho mayor plazo. De esta forma, limpiaría el balance del Central cambiando el deudor.

Para poder llevar a cabo esa acción, se deberán engrosar las arcas del Banco Central con el fin de evitar una corrida, por lo que el futuro gobierno deberá salir a buscar financiamiento.

Al respecto, el exministro de Finanzas de Mauricio Macri plantea negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un fuerte ajuste fiscal y conseguir unos US$15.000 millones, provenientes del Fondo o de inversores, para achicar el pasivo del BCRA y sumar divisas. Esto permitirá luego levantar el cepo y avanzar hacia la unificación del mercado cambiario.

fuente:ambitofinanciero