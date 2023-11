ATE pide al Gobierno Nacional el pago adelantado del aguinaldo

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, solicitó que el Gobierno nacional adelante el pago del aguinaldo, y alertó que la gestión del presidente electo Javier Milei planea despidos masivos a partir del 10 de diciembre.

Aguiar hizo este pedido en función de la resolución 576/98 del Ministerio de Economía que habilita a liquidar la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) en el mes de diciembre. “Milei no tiene la opción de pagar o no pagar el aguinaldo, ya que si no lo hiciera estaría violando el orden público, tiene que saber que desde hace 78 años el movimiento obrero cobra aguinaldo, es un derecho adquirido desde diciembre de 1945 y está legislado”, sostuvo Aguiar en declaraciones a Radio Nacional.

l dirigente sindical señaló que “el pago del SAC es un derecho conquistado en diciembre de 1945 y está incorporado a la Ley de Contrato de Trabajo 20.744”. “Además, la Ley 23.041 de orden público establece su pago en la administración pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado”, agregó.

fuente:PANORAMA24