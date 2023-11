Macri ahora quiere a Pichetto para Diputados, enojado con Milei: “Si van con Randazzo le digo a Patricia que no asuma

“Antes prefiero un kirchnerista”, le advirtió el ex presidente, molesto porque el libertario no aceptó darle la presidencia de la Cámara de Diputados a Ritondo.

Mauricio Macri está furioso con Javier Milei por su negociación con Juan Schiaretti y otros dirigentes del peronismo para imponer a Florencio Randazzo como el próximo presidente de la Cámara de Diputados.

“Antes de Randazzo prefiero que sea un kirchnerista”, exageró el ex presidente en un diálogo que tuvo en las últimas horas con el libertario, en el que dejó claro que no aceptará de ninguna forma al ex ministro de Transporte.

Macri fue más allá y amenazó con retirar a todos sus funcionarios del futuro gobierno. “Si van con Randazzo le digo a Patricia y a los míos que no asuman”, advirtió y le recordó que mientras él lo apoyaba antes de las elecciones, Randazzo coqDesde “El Pacto de Acasusso”, el ex presidente empuja para la Cámara baja a Cristian Ritondo, que fue clave en el operativo de fiscalización en la provincia de Buenos Aires. Pero el nombre de Ritondo perdió fuerza después del ballotage y Milei prefirió usar ese cargo para abrir una negociación con el peronismo.

Como contó LPO, la semana pasada Milei se encargó personalmente de llamar a gobernadores y dirigentes del peronismo para convencerlos de apoyar a Randazzo, una variable ideada por Guillermo Francos para conseguir apoyo de las provincias.ueteaba con Sergio Massa.

Macri se enteró de esto y enfureció con Milei, un enojo que filtró a través de medios amigos. El ex presidente cree que detrás de Randazzo están Emilio Monzó y Emiliano Yacobitti, dos dirigentes de Juntos por el Cambio que odia. También apunta a Francos.

Pero la novedad por estas horas es que Macri parece haber admitido que las chances de Ritondo están en baja y ahora promueve para la Presidencia de Diputados a Miguel Ángel Pichetto, su antiguo compañero de fórmula.

Macri está distanciado de Pichetto porque este respaldó a Horacio Rodríguez Larreta en la interna, justamente con la promesa de presidir la Cámara baja. El ex presidente cree que el rionegrino pasará el filtro de los gobernadores que lo preferirán antes que a Randazzo.

Curiosamente coincide en este caso con Cristina Kirchner, que tampoco uqiere que Randazzo sea el presidente de la Cámara.

fuente:lapoliticaonline