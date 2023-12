El ministro Massa dijo que Milei recibirá fondos para pagar sueldos, jubilaciones y deuda

Sergio Massa quiso dejar por escrito que le hereda al próximo gobierno los fondos necesarios para pagar sueldos, aguinaldo y deuda de diciembre.

“No hay plata”, dice Javier Milei, el presidente electo que asumirá el domingo los destinos de la Argentina. Lo repiten sus futuros ministros y referentes de La Libertad Avanza, cada vez que pueden. Seguramente ese será parte del eje central de su discurso de asunción.

En el que quizás sea su último acto formal como ministro de Economía, Sergio Massa, quien perdió el balotaje con el libertario, intenta desmentir esa idea de “caja vacía”. Esta mañana, en medio del feriado, Economía emitió un informe, titulado “Estado de Situación Financiera al cierre del año 2023 Diciembre, 2023″. El breve paper, que realizó la secretaría de Hacienda, hasta estas horas en manos de Raúl Rigo –hay algunas versiones de que podría quedarse en el cargo, aunque él lo desmintió– detalló que “es menester mencionar por parte de las autoridades de este Ministerio que, bajo el supuesto de roll-over de los vencimientos en pesos programados para el mes de diciembre, el Tesoro Nacional cuenta con los fondos necesarios para financiar el programa de pagos de dicho mes, teniendo en consideración que el 80% del gasto total está representado por gastos prioritarios, tales como sueldos y salarios, pasividades, programas sociales y subsidios económicos”. Además, el documento, que firman Rigo y el propio Massa, destacó que la tesorería cuenta con los fondos suficientes para encarar la compra de divisas y atender las obligaciones por vencimientos del Estado argentino. “Asimismo, la deuda flotante como porcentaje del PBI cumple con el monto establecido en el programa con el FMI, estando en línea con el promedio histórico. Finalmente, y siguiendo los principios de eficiencia, prudencia y programación presupuestarios que nos han regido a lo largo de la gestión; se ha constituido una reserva para financiar los gastos de los primeros días del año 2024, de manera tal de garantizar el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional”, dijeron Massa y su equipo. El documento, de dos páginas, incluye un cuadro en el que se mencionan “Partidas prioritarias cubiertas al cierre del año en curso”. Así, Massa asegura que le deja a la administración que llega para sus primeros días de gestión, y con una previsión a fin del mes de diciembre: – $250.000 millones para sueldo de la administración nacional; – $235.000 millones para aguinaldos; – $1,48 billones para prestaciones sociales, pago asociados a jubilaciones, pensiones, Potenciar Trabajo, Tarjeta Alimentaria, etc.; – $328.000 millones para “comprar divisas y atender la deuda pública”; y – $200.000 millones para “otros pagos”, entre ellos subsidios energéticos y de transporte. Como informó este medio días atrás, el último dato disponible de pagos atrasados del gobierno nacional sumaba 1,9 billones de pesos, según cifras de la Tesorería General de la Nación, con información hasta fines de octubre. Implica una estabilidad respecto a lo que registraba en septiembre, tras varios meses de marcado incremento. De ese total, lo que correspondía a deudas de 2023 es la enorme mayoría, con 1,8 billones. Para algunos analistas, ese recurso es interpretado como una manera de “financiamiento indirecto”: el ritmo de pagos que realiza efectivamente el Estado le da margen para que su balance de “base caja”, el método contable que toma en consideración el FMI, le dé con números suficientes.

El informe llega dos días entes del comienzo de la nueva gestión. Hay dudas aún sobre cuál será el equipo de Caputo. Si bien no es estrictamente del equipo ministerial, aunque sí del llamado “gabinete económico”, por ahora solo están confirmados el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, ex funcionario de Cambiemos y socio de Caputo en la consultora Anker y otros negocios; y Joaquín Cottani, quien ya fue anunciado por el futuro ministro, pero sin detalles sobre qué cargo ocupará. Resta por definir quién será viceministro de Caputo, en la Secretaría de Programación Económica. El cargo debería estar en manos de un macroeconomista en medio de tantos “financieros”. El puesto sería para Cotanni. También sonó otro de los hombres de confianza del futuro ministro, Pablo Quirno, otro trader, que podría terminar en Finanzas. Y en Agricultura está confirmado Fernando Vilella, aunque también hubo dudas y bastante run run sobre su nombramiento en los últimos días. Como se dijo, si bien él menciona que no seguirá, para Hacienda podría haber continuidad con Rigo, un experto en Presupuesto de origen peronista que ocupó el cargo con Macri y también con Alberto Fernández, más allá de quien fuera el ministro de Economía. Sería difícil para Rigo, en este caso, buena parte del “lápiz rojo” de los recortes estaría técnicamente a su cargo. También quedan por definir secretarías no tan conocidas, pero no por eso menos importantes, como Administración y Legal y Técnica, o similares. En esta última está el funcionario que “cuida la firma” del ministro.

